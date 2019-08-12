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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В походе навечно

В России почтили память экипажа АПЛ "Курск"
Текст: Алексей Михайлов, Анна Скрипка ("Российская газета", Мурманск-Петербург-Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
12 августа вся страна вспоминала одну из самых трагических дат в истории российского ВМФ - гибель АПЛ "Курск". 19 лет прошло с тех пор, как 118 членов экипажа субмарины 12 августа 2000 года погибли на своих боевых постах. Памятные митинги состоялись во множестве городов - от Мурманска до Севастополя и от Камчатки до Калининграда.
Петербуржцы почтили память погибших подводников у бронзового буревестника на Серафимовском кладбище. Фото: Анатолий Медведь. Петербуржцы почтили память погибших подводников у бронзового буревестника на Серафимовском кладбище. Фото: Анатолий Медведь.
Петербуржцы почтили память погибших подводников у бронзового буревестника на Серафимовском кладбище. Фото: Анатолий Медведь.

В Николо-Богоявленском Морском соборе в Петербурге состоялась панихида, а потом возложение цветов к мемориалу погибших североморцев на Серафимовском кладбище. Там им отдали воинские почести. В Мурманской области главный митинг состоялся в Видяево - базе подводных лодок, откуда атомная субмарина ушла в свой последний поход. Одновременно память подводников почтили в Мурманске у мемориала морякам, погибшим в мирное время, рядом с которым установлена рубка "Курска".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Как в Курске хранят память о погибших на одноименном атомоходе подводниках

- Экипаж выполнил поставленную задачу, потому что моряки просто так в море не ходят. Это такая работа, - сказал заместитель командующего Северного флота, капитан первого ранга Владислав Павлов. - Мы помним вас - экипаж подводного крейсера "Курск".

Сегодня на Северном флоте служит старпомом боевого корабля капитан-лейтенант Игорь Багрянцев - сын капитана 1 ранга Владимира Багрянцева, начальника штаба дивизии подводных лодок, который в тот роковой день был на борту "Курска". О своем отце он говорит скупо, пряча за короткими фразами неутихающую боль.

- Он сильный был, волевой, честный, - говорит Игорь Владимирович. - Я с детства решил пойти по его стопам и стать подводником. У нас осталась его форма, знак лодочки и нательный крест.

Особенным этот день навсегда стал и для Курска, где похоронены 12 членов экипажа субмарины. В день памяти здесь нет случайных прохожих. В этом городе трагедию почти двадцатилетней давности воспринимают, будто она произошла вчера. Семьи моряков видно сразу. С букетами в руках стоят рядом, тихо переговариваясь.

Фото: Пресс-служба ЗВО
В центре Курска установят ядерную ракету

- Я никогда не говорила, что сын погиб, - тихо, но твердо произносит мама матроса Дмитрия Старосельцева Валентина Сергеевна. - Они просто ушли в поход, бессрочный. И вот уже 19 лет служат. И слышат нас, а мы здесь все помним о них. И эта память навсегда.

На могиле Димы она аккуратно поправляет цветы. Вспоминает, как Дима уходил служить...

Весь день в солнечном Курске прошел под знаком памяти о моряках атомохода. Выставки фотографий, тематические встречи и лекции. Даже в Твери - городе, далеком от любых морей - в часовне во имя Святого мученика Иоанна Воина ­почтили память погибших подводников.

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