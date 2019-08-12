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12.08.2019 12:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Житель Карелии выиграл квартиру бизнес-класса в Москве

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Житель Карелии выиграл в лотерею трехкомнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство.

Фото: iStock
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Об этом сообщила пресс-служба "Столото" - официального распространителя государственных лотерей в России. Квартира мечты расположена в новом жилом комплексе бизнес-класса рядом с Ботаническим садом и ВДНХ.

В ближайшей доступности находится станция метро. Стоимость квартиры - порядка 33 миллионов рублей. Ее площадь - более ста квадратных метров, есть собственная терраса, сделан ремонт.

Пока не известно ни имя счастливчика, ни его пол, ни возраст. Сообщается только, что выигравший лотерейный билет был приобретен в Карелии.

Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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