Житель Карелии выиграл квартиру бизнес-класса в Москве

Житель Карелии выиграл в лотерею трехкомнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство.

Об этом сообщила пресс-служба "Столото" - официального распространителя государственных лотерей в России. Квартира мечты расположена в новом жилом комплексе бизнес-класса рядом с Ботаническим садом и ВДНХ.

В ближайшей доступности находится станция метро. Стоимость квартиры - порядка 33 миллионов рублей. Ее площадь - более ста квадратных метров, есть собственная терраса, сделан ремонт.

Пока не известно ни имя счастливчика, ни его пол, ни возраст. Сообщается только, что выигравший лотерейный билет был приобретен в Карелии.