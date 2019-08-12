Житель Ленобласти выстрелил соседу в голову

32-летний житель поселка Красный Бор Тосненского района едва не лишился глаза из-за агрессии со стороны своего соседа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 22 часов 11 августа в Тосненскую районную больницу был доставлен местный житель, у которого в ходе медицинского освидетельствования были диагностированы ушиб головного мозга и огнестрельное ранение левого виска в области глаза.

По словам пострадавшего, перед этим в него выстрелил сосед, также местный житель. Стычка произошла в частном секторе поселка Красный Бор, у дома 8 на Московской дороге.

Сотрудники полиции задержали 43-летнего подозреваемого и изъяли у него пистолет, хранившийся без регистрации, патроны и несколько зарядов для ракетницы. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, после которой он отказался от госпитализации. По факту происшествия полицией проводится проверка.