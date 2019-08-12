Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии

Два курортных города Кубани - Новороссийск и Геленджик, а также расположенный рядом Крымск остались без воды из-за крупной аварии на Троицком водоводе.

Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00. "Подвоз воды будет организован спецтехникой МУП "Водоканал", заявки нужно подавать в аварийно-диспетчерскую службу предприятия", - добавили в мэрии.

Согласно предварительной информации, ликвидировать прорыв будут в течение почти суток - до 18 часов 13 августа.

В Крымском районе также организовали подвоз воды, график разместили на сайте администрации.