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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Больше зелени

Городским паркам подготовили новые правила
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Зеленые зоны и парки многих городов не выдерживают натиска современной плотной жилой застройки. Как изменить ситуацию? Законов, предусматривающих санкции для застройщиков, не позаботившихся о сохранении парка или иной территории отдыха рядом с домом, сейчас нет.
О том, где лучше обустроить зону отдыха, лучше спросить у горожан. Фото: Сергей Михеев/ РГ О том, где лучше обустроить зону отдыха, лучше спросить у горожан. Фото: Сергей Михеев/ РГ
О том, где лучше обустроить зону отдыха, лучше спросить у горожан. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Хотя никто не отменял СНиПа, по которому зеленая зона должна занимать не менее 25 процентов территории строительного участка.

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Об этом в кулуарах международного Паркового форума в Волгограде "Российская газета" говорила с председателем "Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств" Андреем Лапшиным. Правда, собеседник "РГ" не считает, что надо принимать специальный закон и вводить жесткие наказания. По его мнению, ситуация уже и так начала меняться.

Многие застройщики поняли, что парки - объект одинаково выгодный как для горожан, так и для коммерции. Квартиры рядом с зеленой зоной и продаются дороже, и раскупаются быстрее, отметил Андрей Лапшин. И если раньше благоустройство придомовой территории было привилегией высокобюджетного жилья, то теперь перешло и в бюджетный сегмент, подтвердили эту тенденцию в компании "Метриум". Особенно это характерно для крупных городов.

Впрочем, проблемы зеленых зон не только в застройщиках.

Мало сохранить парки, их надо постоянно благоустраивать. С распространением моды на активный отдых посещаемость парков ежегодно растет. Если в 2012 году в Москве на свежем воздухе отдыхали около 19 миллионов человек, а в 2018м - уже 90 миллионов, то, по прогнозам на 2019 год, посетителей будет не менее 120 миллионов.

Все указывает на то, что парков и скверов в России должно быть больше. Это предусмотрено национальным проектом "Жилье и городская среда".

Он предусматривает максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития. Представители парковой индустрии уверены, что работа с обращениями горожан способна в разы поднять качество парков в стране. Главное, говорит Андрей Лапшин, не игнорировать жалобы и предложения. А собирать их на сайте парка и на специальном мобильном номере, на который можно прислать смс.

Также стоит более продуманно подойти к формированию общественных советов. В "Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств" считают, что возглавлять такой совет должен директор парка, который действительно способен решить ту или иную проблему. Сторонний же человек может лоббировать чьи-то интересы. Впрочем, это экспертное мнение.

Помимо председателя, говорят в ассоциации, в совет должны входить жители района, заместитель главы управы района по социальным вопросам, муниципальные депутаты, предприниматели, юристы, работающие на территории парка, спортсмены, участвующие в мероприятиях парка. "Более продуктивной работе с заявителями руководству парков может помочь видеофиксация встреч с инициативными группами горожан и всех договоренностей с ними", - добавил Андрей Лапшин.

Остро в некоторых городах сегодня стоит проблема наполнения парков. Часто в регионах или недооценивают торговлю и развлечения в зоне отдыха, или не следят за этим наполнением. Например, могут разместить контактный зоопарк и нарушить требования законодательства. Или торговля может вестись с нарушениями.

"Парки - не торговые центры, торговля - это дополнительный сервис для комфорта посетителей", - подчеркнул директор "Дирекции парков и скверов города Казани" Марат Закиров.

Фото: Александр Корольков/РГ
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То есть руководство обязано обеспечить продуманную торговлю. В регионах, в частности, может быть актуальна проблема несанкционированной торговли, или же вывески могут носить провокационный характер. Все это руководство парка не должно оставлять без внимания.

Еще один вопрос - безопасность. "Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств" работает над рекомендациями, которые бы помогли коллегам защитить посетителей от различных обстоятельств. Так, во время непогоды сотрудникам парка рекомендуется принимать меры по предупреждению происшествий, в частности, выставлять указатели и не позволять посетителям гулять под деревьями.

Кроме того, персоналу парка следует ознакомиться с базовыми знаниями в области оказания первой медицинской помощи. "У нас нет цели навязать паркам определенные требования. Главная задача - поделиться позитивным опытом", - заключил Лапшин.

"Большую роль в том, как сделать парки более посещаемыми, играет модель управления", - добавил Габино Карбальо, куратор парка Гуэль в Барселоне.

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