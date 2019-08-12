На Дону на начальника следственного изолятора завели дело

В Ростовской области начальника изолятора временного содержания МВД России в Миллеровском районе подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СК России, подозреваемый не проверил информацию о нахождении у следственно-арестованного ножовки по металлу и не организовал обыск камеры, а также предоставил возможность заключенному пользоваться сотовым телефоном.

В результате 25-летний подозреваемый в жестоком убийстве перепилил решетку камеры и сбежал. Сейчас его ищет полиция.

"Решается вопрос об избрании в отношении начальника ИВС меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.