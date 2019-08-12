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12.08.2019 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани преступная группа обналичила 4,6 миллиарда рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Преступная группа, состоявшая из пятерых жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет, обвиняется в обналичивании 4,65 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
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По версии следствия, с 12 января 2015 года по 30 апреля 2017 года, находясь на территории Гулькевичского района, обвиняемые вступили в преступный сговор с целью осуществления банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. На счета незаконно созданных организаций поступили  средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги.

Как сообщили в прокуратуре Кубани, для подозреваемых предусмотрено наказание по пункту "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), пункту "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой). Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.

Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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