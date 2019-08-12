Путин отметил опыт врио главы Севастополя

Внимательно работать по социальной сфере и опираться на свой опыт и на депутатский корпус в достижении общих целей развития призвал президент врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева на встрече в Крыму.

"Михаил Владимирович, ровно месяц вы здесь работаете, в Севастополе. Город непростой, город сложный, очень важный для Крыма, в целом для страны, и много здесь очень работы. Как первые ощущения?" - спросил глава государства.

"Владимир Владимирович, ситуация непростая, прежде всего, связанная с реализацией федеральной целевой программы, - не скрывал Развожаев. - Как вы и говорили, огромное количество финансов государство инвестирует, но со стройками есть определенные сложности с подрядчиками, с качеством выполнения работ".

Впрочем, в целом ситуация с социально-экономическим развитием оптимистичная. Растут доходы казны и частные инвестиции. А вот с государственными вложениями дела обстоят не очень. "Это как раз связано с тем, что большое количество денег в стройки не было инвестировано, потому что и конкурсы не состоялись, и подрядчики затянули", - пояснил докладчик.

По динамике основных социальных показателей и по среднемесячной зарплате темпы среднероссийские, как и по индексу потребительских цен. "На деле, конечно, по группе товаров есть завышения, но в целом они стабильны. После того как был Крымский мост открыт, ситуация улучшилась", - сообщил докладчик.

По динамике безработицы Севастополь может похвастаться, продолжил Развожаев. "Какая сейчас?" - спросил Владимир Путин. "0,3 процента", - с гордостью сказал врио главы города.

Развожаев поднял социальный вопрос, говоря про специалистов, которые нужны городу: "Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время еще были им выписаны, но в связи с известными событиями не были реализованы. У людей, конечно, большой запрос на улучшение жилищных условий". "Здесь я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем", - констатировал он. На вопрос главы государства, во сколько он оценивает программу, последовал ответ: где-то 270 тысяч кв. м, порядка 12,2 млрд рублей до 2024 года.

"И конечно, за социальной сферой надо посмотреть, на первичное звено здравоохранения, по школам, по детским садам. Надо внимательно работать", - указал Путин. "Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у вас есть и опыт работы на федеральном уровне. Я уже сказал в начале нашей встречи, Севастополь, все-таки, имеет особое значение для страны, и здесь много специфики своей", - заметил он.

"Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона", - поставил задачу глава государства. Депутатский корпус очень профессиональный, согласился собеседник. "И во многом благодаря их опыту уже многие решения мы смогли сейчас принять, которые, мне кажется, будут правильно оценены севастопольцами", - заключил он.