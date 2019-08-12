Реализацию проекта обводнения Волго-Ахтубинской поймы начнут в 2021 году

Начало строительства системы обводнения Волго-Ахтубинской поймы намечено на 2021 год – после того как завершится проектирование и документация пройдет госэкспертизу и общественные слушания.

- Задача - к 2020 году завершить проектирование объекта и в 2021 году приступить к строительным работам. Мы совместно должны найти такие решения, которые позволят, с одной стороны, в полном объеме выполнить стоящие перед нами задачи по наполнению водой реки Ахтуба и обводнению Волго-Ахтубинской поймы, с другой - минимизировать стоимость этого масштабного объекта. В целях минимизации расходов считаю необходимым на этапе проектирования объекта принять меры по ограничению сделок с землей, находящейся в государственной или муниципальной собственности, и на неразграниченных территориях, - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Проектировщики должны предложить не менее трех технических решений. По информации пресс-службы администрации региона, среди прочих вариантов рассматривается строительство гидроэлектростанции с расчетным расходом не менее 100 кубометров в секунду, шлюза-регулятора на Волго-Ахтубинском канале и пяти насосных станций, предназначенных для подачи воды из Ахтубы в основные ерики, питающие пойму.

Также инженеры прорабатывают несколько типов водосбросного механизма из водохранилища. Объем воды, который предполагается сбрасывать через канал при плановом расходе 165 кубометров в секунду, составит 5,2 кубического километра в год.

Предложения губернатора по спасению поймы включены в нацпроект "Экология".

Волго-Ахтубинская пойма на территории Волгоградской области занимает площадь более 151 тысячи гектаров и простирается от ГЭС до границы с Астраханской областью. В междуречье проживает около 500 тысяч человек - это население Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского районов, а также города Волжского.