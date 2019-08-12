Новости

В Прикамье задержали подозреваемого в тройном убийстве 12:11
В Якутии "черных археологов" наказали за раскопки в городе-призраке 12:11
Названы самые популярные китайские автомобили в России 12:03
Лукашенко поручил усовершенствовать систему здравоохранения Беларуси 12:01
На Дону на начальника следственного изолятора завели дело 11:57
На Кубани преступная группа обналичила 4,6 миллиарда рублей 11:56
В Ингушетии возрождают село Даттых 11:56
В Кузбассе дети подожгли платье на пятилетней девочке 11:52
В новом парке "Филатов луг" построят песочную фабрику 11:49
Минприроды проверит массовую гибель чаек в Омске 11:43
В Челябинске выяснят причину пожара в старинном доме 11:42
ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма "Бременские музыканты" 11:40
В Зауралье задержан водитель опрокинувшегося автобуса 11:34
В Севастополе подросток погиб после падения со скалы 11:34
В Вологодской области завели дело о гибели шести человек при пожаре 11:31
В Минск назначен новый посол Казахстана 11:30
Уволен человек, оскорбивший судью матча "Ахмат" - "Спартак" в Грозном 11:23
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев 11:12
Северный речной вокзал украсит копия Канала им. Москвы 11:09
Peugeot запатентовал новый универсал в России 11:05
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида 11:05
"Выстрелил и забыл": Ми-28НМ сможет обстреливать две цели одновременно 11:04
В Петербурге гость на свадьбе устроил стрельбу из травмата 11:03
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста 10:52
В Петербурге погибший под электричкой подросток был игроком ФК "Зенит-84" 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 10:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

На километровом участке железной дороги на Крымском мосту испытали систему освещения. Как сообщил инфоцентр "Крымский мост", ближе к таманскому берегу в течение трех часов работали почти 150 светильников, установленных с шагом от 13 до 16 метров.

- Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно, - рассказал ведущий инженер технадзора компании "СГМ-Мост" Олег Севера.  - Степень освещенности путей в темное время суток проверили на соответствие проектным расчетам. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом порог яркости не превышен: свет не будет ослеплять машинистов поездов.

Фото: Скрин с канала Youtube.
Видео: Первый грузовой состав проехал по Крымскому мосту

В целом освещать двухпутную железную дорогу будут с помощью почти 2,5 тысячи светильников, в которых 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться с рассветом. При необходимости управлять системой можно дистанционно - из Центра управления производством Крымского моста.

Уже установлены 600 из 1900 стоек освещения. Светильники для них подобрали с учетом климатических особенностей региона: влагостойкие приборы с антикоррозийной защитой корпуса выстоят в туманы и штормы. Они дают направленный поток света для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету.

Параллельно идет монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка. Также продолжается устройство верхнего строения пути, установка шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений. Далее начнется оснащение путей железнодорожной автоматикой - устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Продолжается строительство зданий для службы эксплуатации. Железнодорожная часть моста заработает, как и планируется, в конце текущего года.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35