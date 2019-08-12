Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста

На километровом участке железной дороги на Крымском мосту испытали систему освещения. Как сообщил инфоцентр "Крымский мост", ближе к таманскому берегу в течение трех часов работали почти 150 светильников, установленных с шагом от 13 до 16 метров.

- Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно, - рассказал ведущий инженер технадзора компании "СГМ-Мост" Олег Севера. - Степень освещенности путей в темное время суток проверили на соответствие проектным расчетам. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом порог яркости не превышен: свет не будет ослеплять машинистов поездов.

В целом освещать двухпутную железную дорогу будут с помощью почти 2,5 тысячи светильников, в которых 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться с рассветом. При необходимости управлять системой можно дистанционно - из Центра управления производством Крымского моста.

Уже установлены 600 из 1900 стоек освещения. Светильники для них подобрали с учетом климатических особенностей региона: влагостойкие приборы с антикоррозийной защитой корпуса выстоят в туманы и штормы. Они дают направленный поток света для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету.

Параллельно идет монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка. Также продолжается устройство верхнего строения пути, установка шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений. Далее начнется оснащение путей железнодорожной автоматикой - устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Продолжается строительство зданий для службы эксплуатации. Железнодорожная часть моста заработает, как и планируется, в конце текущего года.