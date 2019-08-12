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12.08.2019 12:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Камышине построят современный речной порт

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Набережную Камышина ждет реконструкция в трехлетний срок. После этого в городе планируется построить новый речной порт, что должно повысить туристическую привлекательность как самого Камышина, так и всей Волгоградской области.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- В этом году мы приступаем к проектированию оставшейся части набережной Камышина, стоит задача в течение трех лет в полном объеме реализовать проект. Это будет хорошая возможность для города получить дополнительное развитие, - сказал губернатор Андрей Бочаров. - Кроме того, после окончательной реконструкции набережной и причальных стенок речного вокзала города-героя Волгограда мы приступаем к серьезной проектной работе, а затем и строительству объекта, который позволит развивать туризм на Волге - принято решение о строительстве на территории Камышина современного речного порта.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Как сообщили в пресс-службе областной администрации, губернатор ознакомился с ходом реконструкции 300-метрового участка волжской набережной - проект позволит продолжить создание прибрежной рекреационной зоны общей протяженностью 2,4 километра.

- Эта территория должна быть полностью введена в оборот, чтобы здесь была не только набережная, которая очень нужна городу, но и площадки, различные активности - территория движения. Необходимо модернизировать близлежащую инфраструктуру. Центром развития мы видим набережную, которая даст возможность меняться городу, - отметил губернатор.

Глава региона поставил задачу подготовить предложения по модернизации территории, которые рассмотрят в конце года после подведения итогов уже выполненных работ и комплексного обследования. Затем будут определены источники финансирования.

На градостроительном совете, который прошел в городе, руководитель региона озвучил решение завершить строительство детского сада на 40 мест в селе Веселово. Также обозначено намерение оборудовать в Камышинском районе два спортивных зала.

За последние пять лет в Волгоградской области реализованы 500 проектов благоустройства: жители 240 муниципальных образований получили новые скверы, пешеходные аллеи, места отдыха.

 

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