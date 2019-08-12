В Крыму исключили переговоры с Украиной о статусе полуострова

Россия не будет вести никаких переговоров об изменении статуса Крыма и возможности его возвращения под юрисдикцию Украины.

Об этом заявил член Совета Федерации от РК Сергей Цеков, оценивая петицию на сайте президента Украины с предложением немедленно инициировать переговоры о возвращению полуострова.

- Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно, какие-либо переговоры на этот счет исключены, - заявил РИА Новости Цеков. - Крымчане не собираются вести какие-либо переговоры. Это Крыму совершенно не нужно. Крымчане сделали свой осознанный окончательный выбор на референдуме в 2014 году. Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно.

Как считает Цеков, в марте 2014 года участники крымского референдума восстановили историческую справедливость, и Крым после незаконного присоединения к Украине Никитой Хрущевым вернулся к себе домой - в Россию.