В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство

Ленинский районный суд рассмотрит дело жителя Ростова-на-Дону - известного в городе видеоблогера.

Он обвиняется по статье 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Ленинского района.

По версии следствия, обвиняемый требовал у героев своих съемок деньги в качестве откупного - в противном случае угрожал опубликовать о них сведения, которые могли нанести им и их деловой репутации существенный вред.

Жертвами вымогателя стали двое полицейских, врач-хирург и директор автошколы. За неразглашение информации он требовал от них от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.

- Потерпевшие, зная о том что видеоблогер постоянно размещает в интернете свои видео, серьезно отнеслись к угрозам и обратились в полицию, - прокомментировали в прокуратуре области. - Преступная деятельность вымогателя были пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части службы безопасности ГУ МВД РФ по Ростовской области.