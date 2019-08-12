В Севастополе подросток погиб после падения со скалы

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, который сорвался со скалы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю.

Трагический инцидент произошел вечером 11 августа. Двое ребят 14 и 15 лет гуляли по берегу моря на Северной стороне Севастополя, в районе Инженерной балки. По сведениям СК, подростки решили забраться по скале в пещеру. В какой-то момент 15-летний парень потерял друга из виду, а затем увидел его лежащим внизу на камнях. От удара он получил серьезные травмы.

Друг вызвал МЧС и скорую помощь. Когда медики спустились с обрыва к месту ЧП, то констатировали смерть пострадавшего.

- Предварительно, смерть подростка наступила в результате падения с камней, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова. - Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего, назначены медицинские экспертизы.