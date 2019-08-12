В "Сириусе" пройдет смена для программистов

Новости

Стрелок в норвежской мечети убил сестру и снимал происходящее на видео 21:57
Озил и Колошинац находятся под круглосуточной охраной 21:39
У Чалова диагностировали перелом носа 21:32
Болтон намерен объяснить Лондону, как надо вести себя с Ираном и ЕС 21:18
Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике 20:46
Погиб автор хита Moto Moto музыкант DJ Arafat 20:02
Путин утвердил состав Совета по русскому языку 19:52
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 21:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Войти в АйТи

В "Сириусе" пройдет смена для программистов
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Образовательный центр "Сириус" и Яндекс проведут проектную смену для студентов-разработчиков. В течение двух недель ребята будут работать над самыми перспективными IT-проектами.

В фокусе - компьютерное зрение, системы хранения данных, автоматическая отработка текста и машинное обучение. Плюс - анализ, дизайн и оптимизация квантовых алгоритмов.

Фото: iStock
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

"Для ребят это будет полное погружение в процесс создания новых технологий. Две недели, практически 24/7 они будут писать код в тесном контакте с наставниками, - рассказала Евгения Куликова, руководитель службы академических программ Яндекса. - "Фишка" в том, что мы попытаемся воспроизвести результаты последних научных достижений в области машинного обучения, отработаем механизмы их внедрения в производство. Это сделать не так-то просто. Но для индустрии самое ценное - именно практическая реализация идеи. На это и будет заточена вся работа".

Как это может выглядеть на практике? К примеру, сейчас по всему миру пытаются "прокачать" систему компьютерного зрения. Один из проектов позволит автоматически улучшать или исправлять фотографии прямо во время съемки, а второй - создавать захватывающие пейзажи с помощью генераций изображений-панорам.

На что еще способно машинное обучение? Человек часто может предсказать реакцию другого на ту или иную фразу. Это сейчас учатся делать и компьютеры. Причем показывают уже довольно точные результаты.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В России создадут специальный мессенджер для учителей

Попасть на "айтишную" смену в "Сириус" сможет любой студент бесплатно. Отбор стартует уже на днях. Заявку можно оставить на сайте образовательного центра. Затем - решить набор задач по программированию от Яндекса. Самых успешных ребят ждет собеседование с наставниками. В итоге на смену, которая пройдет в ноябре, попадут 25-30 счастливчиков.

Бонусы программы? Кроме бесценного опыта в прикладных исследованиях и машинном обучении ребята получат огромный плюс в резюме.

Общество Образование Digital Технологии Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве