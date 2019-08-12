В Сочи объявили в федеральный розыск замначальника угро

В Сочи в отношении заместителя начальника отдела уголовного розыска городского УВД возбудили дело по подозрению в получении взятки в крупном размере. Также по нему проходит адвокат адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Как установили в краевом СУ СК по краю, в отделе дознания отдела полиции по Лазаревскому району расследовался факт незаконной охоты на особо охраняемой природной территории. По ходатайству дознавателя районный суд вынес постановление о разрешении провести обыск у жителя поселка Лоо. 10 июня во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с жидкостью темного цвета.

По версии следствия, полицейский сообщил хозяину дома, что тот нарушил законодательство, однако он может оказать ему содействие и не привлекать за определенную плату к уголовной ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции.

Кроме того, подозреваемый сообщил, что денежные средства необходимо передать через посредника, в качестве которого выступит адвокат. В тот же день у себя дома мужчина передал сотруднику полиции часть требуемой суммы - 100 тысяч рублей. Оставшиеся деньги полицейский потребовал отдать в течение месяца. Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы.

13 июля посредник получил еще 200 тысяч рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Подозреваемый во взяточничестве 43-летний замначальника угро скрылся и в федеральный розыск. Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефону 8 (8622) 70-04-75 или 02.