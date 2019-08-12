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12.08.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде задержали продавцов поддельных химикатов от вредителей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Сотрудники полиции и ФСБ при участии Роспотребнадзора и Россельхознадзора задержали в Волгограде подозреваемых в незаконном предпринимательстве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Гражданин одного из государств ближнего зарубежья торговал поддельными средствами химзащиты растений от вредных насекомых. Препараты он сам же и изготавливал. К этой деятельности он привлек трех жителей Волгоградской области. Сообщники оборудовали две подпольные лаборатории в региональном центре и еще одну в Дубовском районе.

В качестве сырья они использовали химическую продукцию с истекшим еще к началу 90-х годов сроком годности, а также самые дешевые ингредиенты: соду, мел и другие сыпучие вещества, состав которых будет установлен в ходе экспертиз.

Фальсификат делали в бетономешалке. А готовую продукцию подозреваемые расфасовывали по мешкам и пакетам, на которые наклеивали отпечатанные типографским способом этикетки. Поддельные средства химзащиты продавали оптовым покупателям в разных регионах России.

Предварительная сумма незаконного дохода превысила 18 миллионов рублей.

В ходе обысков на складах и по местам проживания фигурантов изъяли документы и черновые записи, полиграфическую продукцию с логотипами официальных производителей, бумажную и пластиковую тару, а также больше двух тонн готового товара.

Уголовное дело завели по статье "Незаконное предпринимательство". Предполагаемого организатора посадили под домашний арест, а с его подельников взяли обязательство о явке.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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