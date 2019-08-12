Владимир Путин назвал эффективной работу крымских властей

О том, какой рывок проделал Крым за пять лет, шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой республики Сергеем Аксеновым. Растет число туристов, приезжающих в Крым, - в этом году их будет около 7,1 миллиона, рассказал Аксенов. Ремонтируются дороги, есть профицит по электроэнергии и значимые успехи в социальной сфере, а также в сельском хозяйстве.

"За пять лет все-таки рывок сделан, - доложил региональный лидер. - Благодаря вашей поддержке и поддержке правительства реализованы крупные инфраструктурные проекты, без которых это развитие было бы невозможно". "Крымский мост - самый впечатляющий", - добавил он. С 1 января по мосту прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей. "Акцент по грузо- и пассажиропотоку практически сместился на Крымский мост на 60 процентов. Это в том числе касается и курортной сферы", - заметил Аксенов.

Заполняемость крымских здравниц в среднем составила 80 процентов. "Работаем над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной, разрабатывается совместно с правительством РФ ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования", - сообщил Аксенов.

Благодаря двум электростанциям, которые президент ввел в эксплуатацию, есть даже профицит по электроэнергии. "При пиковой нагрузке Республика Крым потребляет 1 100 мегаватт электроэнергии, при том, что мощности и энергомост позволяют нам в общем получить до 1 800 мегаватт", - заметил региональный лидер. "До этого у нас были проблемы с техприсоединениями, подключением новых объектов к электроэнергии, к источникам. Сегодня этот вопрос снят с повестки дня. Благодаря этому, конечно, есть показатели в части роста доходной части бюджета: по итогам первого полугодия мы собрали 26,5 млрд рублей, это на 12 процентов по статистике больше, чем в прошлом году за тот же период", - сказал Аксенов. 60 процентов доходной части тратится на социальные проекты.

Снижается детская и младенческая смертность. Но до сих пор есть нехватка узких специалистов по ряду направлений. Разрабатываются программы, например, создание условий для получения жилья. "Надеемся, что с помощью реализации нацпроектов мы ситуацию в этой сфере преодолеем", - заметил докладчик. "Больница когда все-таки введена будет многопрофильная?" - поинтересовался президент. "В этом году, Владимир Владимирович, сдается, на 734 койко-места", - ответил собеседник.

"Республикой Крым сегодня заключены соглашения и разработаны 49 региональных паспортов национальных проектов, наших местных, - продолжил Аксенов. - Общий объем финансирования нацпроектов - 83 миллиарда рублей, что позволит, конечно, решить те проблемы, о которых я говорил: у нас сегодня рост доходов граждан, конечно, низкие доходы и борьба с бедностью - это ваши основные поручения". В Крыму уровень бедности - 17,4 процента, к 2024 году благодаря реализации нацпроектов должен уменьшиться до 8 процентов. "Хотя мы понимаем, что, конечно, надо дойти до каждого человека без исключения. На борьбу с бедностью и вообще на вопрос демографии зарезервирована основная часть нацпроектов, это более 20 миллиардов рублей", - заметил глава республики.

Есть успехи и в дорожном строительстве, но качество работы подрядчиков зачастую вызывает нарекания, не скрывал Аксенов. За пять лет отремонтировано свыше 950 км дорог. В рамках нацпроектов заключено соглашение с Минтрансом. Объем финансирования из федерального центра будет составлять 17,5 миллиарда рублей. В общей сложности с софинансированием из регионального бюджета до 2024 года будет отремонтировано 2 000 км дорог.

"Аэропорт работает?" - спросил президент. "С начала года аэропорт уже перевез три миллиона девяносто тысяч пассажиров, на сегодняшний день, это 2,5 процента рост по сравнению на прошлую дату 2018 года за такой же период". "Рост турпотока ожидаем, прогнозируем до семи миллионов ста тысяч в этом году", - ответил собеседник.

"Как вы оцениваете работу по дороге "Таврида"?" - спросил Владимир Путин. Готовность трассы - 74 процента, окончание работ - 2020 год, рисков нет, заверил Аксенов. Такие же работы идут по четырехполосной дороге Симферополь-Евпатория-Мирный. Срок окончания - 2020 год, готовность 40 проц, все в графике. "Как только эти основные направления будут реализованы, транспортная зависимость региона существенно уменьшится", - ожидает глава республики. С правительством разрабатываются планы по ремонту дорог, продолжил Аксенов. В частности, это ремонт трассы Симферополь-Ялта, и до Севастополя.

Удалось по все направлениям продвинуться вперед, констатировал Аксенов. "Однако еще такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся все-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику", - сказал он.

По поручению президента с Минпромторгом отрабатывается возможность захода крупных российских игроков, которые работают на оптово-розничном рынке, для строительства двух центров. "К 1 сентября должны такие планы представить", - сообщил Аксенов.

"Хотя, благодаря федеральной поддержке и республиканскому бюджету Крым по сельскому хозяйству продвинулся тоже значительно вперед. Нам за пять лет по вашему поручению было выделено более 11 млрд рублей по сельскому хозяйству. Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине - практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение. Республика закрывает свои потребности в полном объеме, чего никогда не было при Украине", - сравнил докладчик.

"Мы сегодня совместно работаем по всем без исключения направлениям, где есть отставания. По ЖКХ мы работаем непосредственно с федеральным центром в части внесения небольших изменений и предложений, как реализовать проект по нормализации мусорной реформы. У нас процесс идет, на самом деле, у нас тарифы, наверное, одни из самых низких по стране сегодня: 50 рублей для города на человека и 40 рублей для сельской местности", - рассказал глава региона. Выбиваются Ялта и Алушта: 129 и 97 рублей соответственно. "Но мы до конца года принятыми мерами выровняем всех, чтобы ни один крымчанин из-за удаленности от свалки, от объекта переработки мусора не страдал", - подчеркнул он.

"В общем, конечно, есть как успехи, так и недоработки. Но считаю, Владимир Владимирович, стараемся не подводить вас, крымчан. В данном случае Крым двигается вперед. Все рады, я уверен, и ценят то, что мы вернулись на историческую родину", - заключил Аксенов. "Вы работаете эффективно, я знаю", - оценил президент.