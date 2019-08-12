Владимир Путин оценил работу властей Крыма и Севастополя

Президент провел в Крыму две встречи - с главой республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

"За пять лет все-таки рывок сделан, - доложил Аксенов. - Благодаря вашей поддержке и поддержке правительства реализованы крупные инфраструктурные проекты, без которых это развитие было бы невозможно". "Крымский мост - самый впечатляющий", - добавил он. С 1 января по нему прошло 2,5 млн автомобилей. Заполняемость здравниц - 80 процентов. Благодаря двум электростанциям, которые президент ввел в эксплуатацию, есть профицит по электроэнергии. "При пиковой нагрузке Республика Крым потребляет 1100 мегаватт электроэнергии, притом что мощности и энергомост позволяют нам в общем получить до 1800 мегаватт", - заметил региональный лидер.

"Республикой Крым сегодня заключены соглашения и разработаны 49 региональных паспортов национальных проектов, наших местных, - продолжил Аксенов. - Общий объем финансирования нацпроектов - 83 млрд рублей". Есть успехи и в дорожном строительстве, но качество работы подрядчиков зачастую вызывает нарекания. За пять лет отремонтировано свыше 950 км дорог. В общей сложности с софинансированием из регионального бюджета до 2024 года будет отремонтировано 2000 км.

"Аэропорт работает?" - спросил президент. "С начала года аэропорт уже перевез 3,09 млн пассажиров, на сегодняшний день это 2,5 процента рост... Рост турпотока ожидаем, прогнозируем до 7,1 млн в этом году", - ответил собеседник. С ростом цен, считает Аксенов, удастся справиться при вводе железнодорожной ветки Крымского моста. По поручению главы государства отрабатывается возможность захода крупных российских игроков на оптово-розничном рынке для строительства двух центров.

Крым продвинулся вперед и по сельскому хозяйству. "Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине - практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение. Республика закрывает свои потребности в полном объеме, чего никогда не было при Украине", - сравнил докладчик.

"Крым двигается вперед. Все рады, я уверен, и ценят то, что мы вернулись на историческую родину", - заключил Аксенов. "Вы работаете эффективно, я знаю", - оценил президент.

Опираться на свой опыт и на депутатский корпус в достижении общих целей призвал президент врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. "Михаил Владимирович, ровно месяц вы здесь работаете, в Севастополе. Город непростой, город сложный, очень важный для Крыма, в целом для страны, и много здесь очень работы. Как первые ощущения?" - спросил он.

Республикой Крым сегодня заключены соглашения и разработаны 49 региональных паспортов национальных проектов

"Ситуация непростая, прежде всего связанная с реализацией ФЦП, - не скрывал Развожаев. - Как вы и говорили, огромное количество финансов государство инвестирует, но со стройками есть определенные сложности с подрядчиками, с качеством выполнения работ". Впрочем, в целом ситуация с социально-экономическим развитием оптимистичная. По динамике основных социальных показателей и по среднемесячной зарплате темпы среднероссийские, как и по индексу потребительских цен. "На деле, конечно, по группе товаров есть завышения, но в целом они стабильны. После того как был Крымский мост открыт, ситуация улучшилась", - сообщил докладчик.

Говоря дефиците специалистов, которые нужны городу, Развожаев поднял социальные проблемы. "Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время еще были им выписаны, но в связи с известными событиями не были реализованы", - рассказал он. "Здесь я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем", - констатировал врио губернатора. На вопрос главы государства, во сколько можно оценить программу, последовал ответ: 12,2 млрд рублей до 2024 года. "И, конечно, за социальной сферой надо посмотреть, на первичное звено здравоохранения, по школам, по детским садам. Надо внимательно работать", - указал Путин. "Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у вас есть и опыт работы на федеральном уровне", - продолжил он. "Севастополь все-таки имеет особое значение для страны, и здесь много специфики своей", - подчеркнул президент. "Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона", - сказал он. Депутатский корпус очень профессиональный, согласился собеседник: "И во многом благодаря их опыту уже многие решения мы смогли сейчас принять, которые, мне кажется, будут правильно оценены севастопольцами".