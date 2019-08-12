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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Югры в прямом эфире обсудила с жителями проблемы благоустройства

Текст: Елена Панова
В Югре прошла очередная онлайн-конференция главы региона Натальи Комаровой. На этот раз темой прямого эфира стало благоустройство в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Отметим, темы для народного обсуждения в Югре предлагают сами жители.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Уважаемые земляки! Большинство из вас высказывались в поддержку темы благоустройства, - сообщила подписчикам Наталья Комарова на своей странице в Instagram незадолго до проведения эфира. - Поэтому в режиме онлайн обсудим вопросы комфортной городской среды, придомовых территорий, состояние детских площадок, улично-дорожной сети, парковок.

Формат прямых разговоров с жителями выбран не случайно. Люди понимают, что власти важно выслушать их мнение, что в конечном итоге это они сами участвуют в реализации национальных проектов и сами контролируют их.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югра стала одним их первых регионов, где в нацпроектах участвуют жители

Площадками для проведения онлайн-конференций становятся самые различные территории региона. На этот раз прямой эфир прошел в Сургуте. Кроме Натальи Комаровой, в нем приняли участие руководители муниципальных образований, представители региональных ведомств, управляющих компаний, служб надзора, общественных организаций. Больше трех часов длилось общение главы региона с жителями, за это время она успела ответить на 56 вопросов. Всего же число поступивших вопросов, комментариев с ответами и пояснениями во всех социальных сетях и мессенджерах было около 200.

Важно, что часть проблем удавалось решить прямо в ходе онлайн-конференции. Так, подростки из села Большетархово Нижневартовского района записали видеообращение с просьбой обустроить в их селе спортивную площадку.

- У нас есть возможность начать установку спортивных тренажеров уже в этом году, - оперативно ответил на запрос глава Нижневартовского района Борис Саломатин. - А полностью комплекс построим в июне-июле следующего года.

Парк для занятий экстремальными видами спорта появится в Нефтеюганске в августе 2020 года. Об этом заявил в ходе прямого эфира и.о. главы города Андрей Пастухов в ответ на обращение секретаря городского Общественного совета Валентина Яцевича.

- За этот проект в ходе народного голосования выступили 1500 человек, и проходило обсуждение довольно бурно. Эскиз проекта разрабатывался с участием молодежи: они высказывали свои идеи, предлагали элементы благоустройства, необходимые скейт-парку. Парк займет около 1200 квадратных метров площади. В нем предусмотрены озеленение, освещение, скамейки. Иными словами, это будет полноценный парк для отдыха горожан, а не только спортсменов, - констатировал Андрей Пастухов.

Напомним, старт программе "Формирование комфортной городской среды" в Югре был дан два года назад. За это время жители округа все активнее принимают в ней участие, в том числе софинансируя работы в своих дворах и на общественных пространствах поселков и городов.

Фото: iStock
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Часть сообщений в ходе онлайн-конференции югорчане отправляли в аккаунт главы Югры в Instagram. Наталья Комарова их открыто зачитывала, тут же оперативно проходило обсуждение, по некоторым выносились решения.

- Когда будет построен скейт-парк в Ханты-Мансийске и пляж? - спросила губернатор.

И.о. главы окружного центра Ирина Черкунова пояснила, что вода в реке Иртыш в районе города не соответствует нормативам, поэтому купание запрещено. На что Наталья Комарова заметила, что существуют проектные решения с учетом этого фактора, и их нужно использовать. Например, создание бассейновой чаши в акватории реки. Ирина Черкунова сообщила, что администрация города прорабатывает несколько вариантов, в том числе создание зоны летнего отдыха в районе детского сада "Сказка" в микрорайоне Иртыш.

- Закончена подготовка градостроительной документации. Это будет многофункциональный комплекс, предполагающий обустройство открытых летних бассейнов, игровых зон, спортивных площадок, кафе и т. д., - сообщила Ирина Черкунова. - Сейчас работаем над привлечением инвесторов, реализация запланирована на следующий год.

При этом Ирина Черкунова констатировала, что скейт-парк планируется построить в 2023 году. Между тем такой ответ не удовлетворил Наталью Комарову.

- Мы формируем зону для молодых людей, и у вас есть возможность построить скейт-парк уже в 2020 году. Я настаиваю, - подчеркнула она.

Значительную часть онлайн-конференции занял вопрос организации парковок. Так, жители Сургута жалуются на дороговизну подземных паркингов, предлагаемых застройщиками. Стоимость аренды машиноместа составляет больше пяти тысяч рублей в месяц. Автолюбители паркуются во дворах на газонах и обочинах. Отметим, что сразу же после онлайн-конференции Наталья Комарова лично выехала к паркингу по ул. Захарова, 12/2, обсудила проблему с жителями.

Фото: iStock
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По мнению главы Югры, ошибка кроется в качестве градостроительной политики муниципалитетов. По ее словам, вопрос должен решаться комплексно. При этом владельцы паркингов должны понимать, что если устанавливаемые цены не доступны для жителей, то надо увеличивать объем строительства.

В этой связи губернатор Югры дала поручение главам муниципалитетов.

- В программах по благоустройству, на основании аналитики по состоянию дел в этой области, определиться с решениями по конкретным улицам и дворам: где будет подземная парковка, где будет многоуровневая, другие способы вывода автомобилей из дворов и так далее. Это указание нужно принять и выполнить, - подчеркнула Наталья Комарова, напомнив о необходимости согласования решений с жителями муниципальных образований.

Отметим, по итогам 2018 года Югра заняла седьмое место среди 89 субъектов России по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". При этом, как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, округ стала одним из первых регионов, в котором был создан региональный Центр компетенций по вопросам городской среды. Основная цель его работы - проектное и информационное сопровождение мероприятий федерального проекта по созданию комфортной среды.

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В рамках нацпроекта в Югре до конца 2024 года необходимо благоустроить порядка трех тысяч дворов. На следующей неделе на портале "Открытый регион - Югра" заработает онлайн-площадка, где будет проводиться рейтинговое голосование, обсуждение вопросов по благоустройству. Отметим, что серия онлайн- конференций по актуальным вопросам, поступающим от югорчан в социальных сетях, продолжится. Темы будут определяться общим голосованием.

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