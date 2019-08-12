Новости

Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство 17:02
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей 16:43
На мусоросортировочном комплексе в Подмосковье нашли мертвого младенца 16:40
"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров 16:36
Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нагрел руки на тепле

На Урале муниципального чиновника отправили в колонию за взятки с котельных
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
К 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 33 миллиона рублей приговорил суд бывшего заместителя главы Белоярского района Свердловской области Сергея Прохоренко. Бывший чиновник признан виновным в получении взяток от предпринимателей, которые выиграли конкурс на возведение в трех поселках новеньких котельных. И взят под стражу сразу на скамье подсудимых.

Соблазнила чиновника модернизация. В 2014 году из областного бюджета району было выделено 200 миллионов рублей на создание современной системы ЖКХ. В планах значилось строительство газовых котельных и перекладка труб теплоснабжения. Комплексное обновление, по задумке властей, должно было оставить в прошлом все проблемы сельчан с поступлением тепла в дома.

Новенькие котельные неспособны обогреть. Температура в квартирах едва дотягивала до 16 градусов тепла

Работы шли бойко, но осенью 2015 года с первым же снегом разразился коммунальный скандал: оказалось, что новенькие котельные возведены с серьезными дефектами и неспособны обогреть. Температура в квартирах едва дотягивала до 16 градусов тепла, пришлось закрыть два детских сада. Чтобы не заморозить школу, к зданию в экстренном порядке по земле пришлось подвести дополнительную ветку теплосетей. В районе пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Тут-то и вскрылось, что летом при ремонте теплосетей в землю закопали трубы, диаметром в четыре раза меньше предусмотренного проектом. А открытую перед отопительным сезоном газовую котельную в самом поселке Белоярский и вовсе не удалось запустить.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Число свердловских муниципалитетов в проекте телемедицины возросло втрое

Параллельно с сантехниками, экстренно создающими параллельную систему отопления, к делу подключились сотрудники СКР. Следователи начали выяснять: кто погрел руки на модернизации ЖКХ. Руководители фирм, осуществлявших работы, своих покровителей - чиновников скрывать не стали.

- Доказано, что Прохоренко через посредника обращался к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных, с предложением о содействии в заключении муниципальных контрактов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. За свои услуги чиновник должен был получить вознаграждение в размере 10% от цены контрактов, - рассказали "РГ" в пресс-службе областной прокуратуры.

Такой же откат, по версии следствия, чиновник получил с подрядчиков еще двух котельных. Полученная взятка в размере 3,3 миллиона, видимо, так грела душу муниципальному руководителю, что он даже не удосужился проверить качество выполненных работ. Впрочем, Прохоренко своей вины в холодном коллапсе земляков до сих пор не признает.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве