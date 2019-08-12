К 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 33 миллиона рублей приговорил суд бывшего заместителя главы Белоярского района Свердловской области Сергея Прохоренко. Бывший чиновник признан виновным в получении взяток от предпринимателей, которые выиграли конкурс на возведение в трех поселках новеньких котельных. И взят под стражу сразу на скамье подсудимых.

Соблазнила чиновника модернизация. В 2014 году из областного бюджета району было выделено 200 миллионов рублей на создание современной системы ЖКХ. В планах значилось строительство газовых котельных и перекладка труб теплоснабжения. Комплексное обновление, по задумке властей, должно было оставить в прошлом все проблемы сельчан с поступлением тепла в дома.

Новенькие котельные неспособны обогреть. Температура в квартирах едва дотягивала до 16 градусов тепла

Работы шли бойко, но осенью 2015 года с первым же снегом разразился коммунальный скандал: оказалось, что новенькие котельные возведены с серьезными дефектами и неспособны обогреть. Температура в квартирах едва дотягивала до 16 градусов тепла, пришлось закрыть два детских сада. Чтобы не заморозить школу, к зданию в экстренном порядке по земле пришлось подвести дополнительную ветку теплосетей. В районе пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Тут-то и вскрылось, что летом при ремонте теплосетей в землю закопали трубы, диаметром в четыре раза меньше предусмотренного проектом. А открытую перед отопительным сезоном газовую котельную в самом поселке Белоярский и вовсе не удалось запустить.

Параллельно с сантехниками, экстренно создающими параллельную систему отопления, к делу подключились сотрудники СКР. Следователи начали выяснять: кто погрел руки на модернизации ЖКХ. Руководители фирм, осуществлявших работы, своих покровителей - чиновников скрывать не стали.

- Доказано, что Прохоренко через посредника обращался к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных, с предложением о содействии в заключении муниципальных контрактов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. За свои услуги чиновник должен был получить вознаграждение в размере 10% от цены контрактов, - рассказали "РГ" в пресс-службе областной прокуратуры.

Такой же откат, по версии следствия, чиновник получил с подрядчиков еще двух котельных. Полученная взятка в размере 3,3 миллиона, видимо, так грела душу муниципальному руководителю, что он даже не удосужился проверить качество выполненных работ. Впрочем, Прохоренко своей вины в холодном коллапсе земляков до сих пор не признает.