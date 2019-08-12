Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а Ингушетии - всего два.

В целом в 71 регионе России доля среднего класса не превышает 20 процентов, говорится в исследовании РИА Новости. Для анализа были взяты семьи, которые могут купить машину и квартиру, и после всех выплат в совокупном кошельке у них остается не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

Аналитики подсчитали: в целом в стране среди семей, где работает как минимум один человек, 14,2 процента можно отнести к среднему классу. Но распределены они по субъектам неравномерно. Например, высокий процент в ЯНАО обусловлен не только высокими северными зарплатами, но и относительно дешевым жильем.

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

На четвертой и пятой позициях - Югра и Ненецкий автономный округ (32 и 29 процентов соответственно). Что же до столичных регионов, то Москва занимает седьмую строчку, а Санкт-Петербург - восьмую.

Последние пять позиций в списке - у республик Серверного Кавказа: Ингушетии, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Здесь традиционно большие семьи, и, как следствие, доходов не хватает для того, чтобы отнести их к среднему классу. В последнюю десятку попали также Калмыкия, Крым, Ивановская и Орловская области - здесь показатели колеблются от 4,9 до 6,1 процента.