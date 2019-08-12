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12.08.2019 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске с крыши жилого дома обрушилась плита

Текст: Мария Гафурова
Фото: Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Фото: Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска
Фото: Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска

В Челябинске с крыши многоквартирного жилого дома упала парапетная плита. Ее должны были демонтировать сегодня днем.

Как сообщает городское управление по обеспечению безопасности жизнедеятельность населения, о падении плиты с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Кыштымская сообщили сотрудников пожарно-спасательной части № 3 Калининского района. Прибывший к месту экипаж городской службы спасения оцепил место происшествия аварийной лентой. Никто из жильцов дома не пострадал.

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По информации челябинского ЕДДС, управляющая компания, обслуживающая данный дом, была осведомлена об аварийном состоянии плиты. На днях они провели техническую проверку целостности постройки, в результате которой было решено устранить этот элемент кровли. Демонтаж был запланирован на 12 августа.

Сейчас ситуация находится под контролем управляющей компании и администрации города. Как сообщает управление по обеспечение безопасности, жильцы дома могут не беспокоиться - парапетные плиты не являются несущими для кровли, а поэтому падение одной из них не несет за собой угрозы обрушения здания.

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