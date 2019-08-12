В Челябинске с крыши жилого дома обрушилась плита

В Челябинске с крыши многоквартирного жилого дома упала парапетная плита. Ее должны были демонтировать сегодня днем.

Как сообщает городское управление по обеспечению безопасности жизнедеятельность населения, о падении плиты с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Кыштымская сообщили сотрудников пожарно-спасательной части № 3 Калининского района. Прибывший к месту экипаж городской службы спасения оцепил место происшествия аварийной лентой. Никто из жильцов дома не пострадал.

По информации челябинского ЕДДС, управляющая компания, обслуживающая данный дом, была осведомлена об аварийном состоянии плиты. На днях они провели техническую проверку целостности постройки, в результате которой было решено устранить этот элемент кровли. Демонтаж был запланирован на 12 августа.

Сейчас ситуация находится под контролем управляющей компании и администрации города. Как сообщает управление по обеспечение безопасности, жильцы дома могут не беспокоиться - парапетные плиты не являются несущими для кровли, а поэтому падение одной из них не несет за собой угрозы обрушения здания.