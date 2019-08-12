В Челябинске выяснят причину пожара в старинном доме

Челябинскому Госкомитету по охране объектов культурного наследия предстоит решить вопрос о восстановлении сгоревшего памятника архитектуры "Дом Пчелина".

Пожар произошел в ночь с 9 на 10 августа. Несмотря на то, что спасатели приехали в течение трех минут после сигнала, крыша и верхняя деревянная часть исторического объекта выгорели практически полностью. Здание несколько лет не эксплуатировалось, было закрыто на реставрацию, при этом часть его покрывали строительные леса.

Пресс-центр регионального МЧС выступил сегодня с заявлением, что причиной ЧП, по предварительным данным, могло быть неосторожное обращение с огнем, но возможность поджога также не исключается.

Сегодня на совещании в мэрии Челябинска заместитель главы города Сергей Авдеев отметил, что особняк на улице Труда, 56, известный как "Дом крестьянина Пчелина", - объект культурного наследия регионального значения. При этом здание, по его словам, находится в частной, а не в муниципальной собственности. Следовательно, следить за памятником - в полномочиях Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

Сейчас комитет начал свою проверку по факту пожара. Ему предстоит разбираться с собственником имущества и оценить степень его вины в ненадлежащем содержании здания, приведшем к трагедии.

Кроме того к расследованию подключилась прокуратура Челябинской области. Она организовала проверку по факту серьезного ущерба, нанесенного объекту культурного наследия. Правоохранители проверят на соблюдение закона организацию, проводившую ремонтно-реставрационные работы, а также собственника объекта.

Полукаменный дом крестьянина Пчелина строился в 70-80-е года XIX века. Одно время использовался как доходный дом. Известен тем, что здесь в нем был организован один из первых в Челябинске марксистских кружков. В советское время здание было передано городской прокуратуре, затем там находился детсад и отдел горэлектротранспорта.