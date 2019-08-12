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12.08.2019 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кургане "скорая" отказалась забирать пациента из-за агрессии очевидцев

Текст: Валентина Пичурина

В Курганской больнице скорой медицинской помощи проведут служебное расследование инцидента, произошедшего между бригадой "скорой" и жителями, которые вызвали врачей к пострадавшему, сообщил "РГ" заместитель главного врача Василий Якимлюк.

Скандал случился в минувшее воскресенье. Скорая помощь приехала по вызову на улицу Глинки, 16. К удивлению, местные жители, которые, по-видимому, и вызвали их, встретили врачей нецензурной бранью. При этом все происходящее снимали на видео, а потом его выложили в интернет. На записи видно, как машина с медиками разворачивается и уезжает.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Бригада действовала в соответствие с инструкцией, - пояснил Василий Якимлюк. - Люди, которые окружали больного, матерились, угрожали. В такой обстановке оказывать помощь сложно. Бригада вызвала полицию. Больного доставили в приемное отделение нашей больницы. У него оказалась небольшая ранка на голове. Его осмотрели хирурги и отпустили.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области "РГ" подтвердили, что на место происшествия вызвали участкового. Когда он прибыл, конфликт был исчерпан. Участковый помог загрузить пациента в машину и сопровождал до больницы.

Информация об инциденте передана в региональный департамент здравоохранения. Началось служебное расследование. Полиция также проверяет причины и обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Нападения на медиков
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