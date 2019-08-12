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Рубрика: Экономика

Накопили на всякий случай

Россия может стать четвертой страной в мире по золотовалютным запасам
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и занять четвертое место в мире по этому показателю, прогнозирует Bloomberg. Золотовалютная "подушка безопасности" растет благодаря жесткой бюджетной политике и даже становится индикатором новой расстановки сил на нефтяном рынке, указывает информагентство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В то время как Саудовская Аравия истощает свои резервы для покрытия социальных расходов на фоне низких цен на нефть, Россия ужесточила бюджетную политику. При этом российский бюджет профицитен на фоне расширения санкций и угрозы новых ограничений. Поскольку Россия все чаще становится решающим голосом в переговорах с ОПЕК, финансовое расхождение является еще одним признаком изменения расстановки сил между крупными нефтяными игроками, указывает Bloomberg.

Фото: istockphoto.com
Цены на золото взлетели, а на нефть - обрушились

С апреля цена на нефть марки Brent упала более чем на 20 процентов и составила около 58 долларов за баррель, что намного ниже уровня, необходимого большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для покрытия государственных расходов. По российскому же бюджетному правилу доходы от экспорта нефти при стоимости сорта Urals выше 40 долларов за баррель (в ценах 2017 года) отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, текущее падение цен на нефть безболезненно для российского бюджета.

За последние четыре года резервы России, по данным МВФ, увеличились на 45 процентов и составили в июне 518 миллиардов долларов. Саудовская Аравия идет по противоположной траектории: к июню ее резервы должны были упасть до 527 миллиардов долларов, поскольку страна тратит деньги, накопленные, когда цены на нефть были намного выше.

Нынешнее падение цен на нефть безболезненно для российского бюджета

Это расхождение, по мнению Bloomberg, означает, что Россия собирается оттеснить Саудовскую Аравию с четвертого места в мире по уровню золотовалютных резервов. К их накоплению Россию должен простимулировать и новый пакет санкций США, связанный с госдолгом (пока только с валютным). Запасы Саудовской Аравии, вероятно, продолжат падать, поскольку торговая война между США и Китаем мешает росту мировой экономики и цен на нефть, пишет Bloomberg.

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