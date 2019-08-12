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Рубрика: Спорт

Кольца в "серебре"

Россиянки стали вторыми на юниорском Евробаскете
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Сборная России завоевала серебряные медали на юниорском (до 20 лет) чемпионате ­Европы по баскетболу.

В невероятном по драматизму финале подопечные Дмитрия Донскова уступили итальянкам - 67:70. За полторы минуты до окончания четвертой четверти наши вели с преимуществом в три очка, но не смогли его удержать. В концовке российские девушки дважды могли перевести игру, как минимум, в овертайм, но дважды смазали решающие броски.

И все равно выступление наших девчонок следует признать успешным. В предыдущий раз сборная России дошла до финала женского юниорского Евробаскета в 2012 году, когда уступила испанкам. Им же наша команда проиграла в решающем матче годом ранее. А последняя победа россиянок на юниорском ЧЕ датируется 2010 годом. Во всех трех случаях сборной руководил ее нынешний рулевой Дмитрий Донсков.

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