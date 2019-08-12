Российские школьники отправятся покорять Северный полюс

Десять школьников из четырех регионов России во вторник отправятся из Мурманска на борту ледокола "50 лет Победы" покорять Северный полюс. Все они приняли участие в конкурсе эссе "Зачем мне в Арктику", который проводило "Российское движение школьников", и авторы сильнейших работ получили приглашение на борт ледокола.

- Арктика - сложнейший регион, принимающий только сильных духом людей, - предупредил школьников глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, к которому делегация школьников заехала перед вылетом в Мурманск. - По статистике, из тех, кто туда отправляется, остаться может только каждый десятый. Думаю, экспедиция станет для вас важным этапом в жизни. В Арктике живут и работают прекрасные люди.

Впрочем, у школьников свои ожидания и представления о будущей поездке. У Татьяны Калякиной из Нижегородской области все семья связана с высокими широтами. Для нее такая поездка - уникальный шанс побывать в тех местах, о которых она много слышала, но никогда не видела.

- А еще я увлекаюсь музыкой и очень хочу услышать на полюсе абсолютную арктическую тишину, - поделилась Татьяна.

- Мы знаем про остров из пластиковых отходов, дрейфующий по Тихому океану, - объяснил петербуржец Михаил Четвериков. - С борта ледокола будет проще понять, какая экологическая обстановка в Арктике и что мы можем предложить или сделать для ее улучшения.

- Когда "Росатом" предложил отправить в арктический круиз десять школьников, сразу стали думать, как отобрать действительно самых достойных, а не "блатных" или "своих" детей, - поделился Евгений Носиков, своеобразный вожатый группы детей на борту теплохода. - Решили, что конкурс эссе позволяет составить наиболее объективное представление о личности ребят. Объявили о нем на своих ресурсах и стали отбирать работы. Я немного волнуюсь перед экспедицией - многие дети никогда не ступали на борт судна, может возникнуть элементарная морская болезнь. А кто-то впервые уезжает так далеко от родителей. Но, думаю, у всех все будет хорошо.

За время плавания с ребятами будут проводить самые разные занятия, учить их готовить презентации и видео для блогов. Кроме того, у школьников есть еще одна важная миссия - они повезут на Северный полюс привет от Дмитрия Кобылкина. Это один из немногих случаев, когда подростки получают прямое поручение от министра.

- Я очень надеюсь, что ребята посмотрят на регион "незамыленным" взглядом и привезут оттуда действительно полезные инициативы, которые мы можем потом превратить в проекты законов, - объяснил Дмитрий Кобылкин. - Вообще законодательные инициативы должны исходить снизу вверх.