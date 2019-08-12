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Рубрика: Спорт

Олимпиада стала ближе

Семь сборных по волейболу пробились на ОИ-2020
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 177(7935)
Шесть мужских сборных получили путевки на Олимпиаду в Токио по результатам межконтинентального отбора. Они составят компанию Японии.

24 сильнейшие сборные, исходя из мирового рейтинга, были разбиты на шесть групп. Олимпийские лицензии получали в итоге только победители каждого квартета. Помимо России, победившей на мини-турнире в Петербурге, нужного результата добились также сборные Бразилии, США, Аргентины, Италии и Польши. Кроме того, автоматически место на ОИ-2020 получают хозяева Игр японцы.

Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020

Таким образом, остается еще пять вакансий. Они будут заполнены по результатам еще одного раунда отбора - в рамках каждой из пяти континентальных конфедераций. Его детали будут объявлены позже, но уже сейчас понятно, что самая жесткая борьба развернется в Европе. Пока нет путевки в Токио у таких топ-сборных, как Сербия, Франция, Болгария, а также у Голландии, Бельгии и Словении. И лишь одна из них в итоге попадет на Олимпиаду.

Спорт Волейбол Олимпиада-2020
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