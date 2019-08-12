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12.08.2019 14:57
Рубрика: Власть

Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России

Текст: Галина Мисливская

Руководство Госдумы приняло решение провести 19 августа внеочередное заседание Совета палаты, на котором будет обсуждаться вопрос о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам рабочей встречи с председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Собеседники обсудили инициативу руководителей фракций Госдумы о необходимости изучения фактов вмешательства извне во внутренние дела России.

"Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заявил председатель.

"Принято решение провести 19 августа в 12.00 внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос", - сообщил он. Председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету ГД по рассмотрению фактов вмешательства.

В свою очередь Василий Пискарев сообщил, что депутаты подготовляли запросы в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить информацию о фактах иностранного вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России.

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