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Рубрика: В мире

Кабул за бортом

США хотят вывести все войска из Афганистана
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Представитель "Талибана" (запрещена в РФ) Хирулла Хаирхва заявил, что после 14 августа существует высокая вероятность подписания мирного соглашения между движением и США в присутствии представителя ООН.

Этот документ, по словам муллы Хаирхвы, должен способствовать выводу американских войск из Афганистана. Взамен талибы должны обещать, что Афганистан не станет прибежищем для других радикальных группировок. При этом в республике уже обосновались как "Аль-Каида", так и ИГИЛ (обе группировки запрещены в РФ), и каким образом талибы смогут их выгнать, остается неясным.

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Соглашение с Вашингтоном будет означать признание им власти "Талибана", который сегодня контролирует порядка 60 процентов территории страны. Однако такой шаг вряд ли понравится афганскому правительству во главе с президентом Ашрафом Гани. Собственно, Гани уже заявил, что "наше будущее не может быть определено извне, будь то в столицах наших друзей, врагов или соседей". Договор с талибами играет на руку президенту США Дональду Трампу, учитывая предстоящие в ноябре будущего года выборы в Америке. Многие в США считают присутствие американских военнослужащих в Афганистане напрасным риском и бессмысленным расходованием средств.

Точка зрения

Омар Нессар, Директор Центра изучения современного Афганистана :

- Вероятность подписания соглашения между США и талибами очень высока, это следует из заявлений ряда американских серьезных политиков, включая главу госдепа Майка Помпео. Об этом же сигнализирует и неожиданное сближение Вашингтона с Пакистаном. Но ничего не мешает США после президентских выборов в Америке отменить соглашение. Ведь по сравнению с другими международными договорами, которые Трамп успел отменить, будущий договор с талибами - филькина грамота. Он может оказаться тактическим соглашением, от которого впоследствии будет иметь возможность отказаться любая из сторон. Кроме того, договоренности с талибами могут нанести имиджу США репутационный ущерб - все же с ними воевали все последние годы.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Талибы не признают нынешнее правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани и не готовы вести с ним переговоры. Если будет заключен договор между США и талибами, то надо будет формировать другую администрацию в Кабуле, с которой "Талибан" станет разговаривать. Но Гани - человек с твердыми намерениями, который хочет провести в конце сентября выборы в стране и добиться контроля над Афганистаном. Если он победит в ходе голосования, а пока Гани - самый сильный кандидат, то его победа заморозит мирный процесс, поскольку талибы не захотят разговаривать с нынешним правительством".

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