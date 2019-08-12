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12.08.2019 19:10
Рубрика: Культура

Ну ужас. Но не ужас-ужас

Страшно ли сегодня смотреть фильмы Хичкока?
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Скажешь "Хичкок" - и сразу вылетают птицы, клюющие людей в голову, и зловещая тень вырастает над женщиной в ванной, которую вот-вот убьют.
Кадр из фильма Альфреда Хичкока "Дурная слава". Фото: Rko Radio Pictures inc. Кадр из фильма Альфреда Хичкока "Дурная слава". Фото: Rko Radio Pictures inc.
Кадр из фильма Альфреда Хичкока "Дурная слава". Фото: Rko Radio Pictures inc.

Что может быть "ужаснее" Хичкока? Хотя есть мнение, что режиссер, родившийся 120 лет назад в Англии, не был истинным прародителем и главным автором жанра киноужасов.

Свои мнения и версии рассказали "РГ" режиссер Николай Лебедев и музыкант Александр Ф. Скляр.

Николай Лебедев, кинорежиссер:

- Альфред Хичкок - мой любимый режиссер, его фильмы я знаю чуть ли не покадрово, и мне очень обидно, что их - по традиции? - считают "фильмами ужасов".

У него не было ужаса - но было высокое напряжение. А сам Хичкок фильм "Психо" называл, например, комедией

На самом деле в этом жанре он практически ничего не снимал - особенно в том формате, в котором "ужасы" понимают сейчас.

Он никогда не снимал про монстров, а его истории про маньяков - это всегда психологические истории. Разве что в нашумевшем "Психо" есть что-то от фильма-"шокера", например, всеми и сразу вспоминаемая сцена в ванной.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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И этот фильм и в самом деле повлиял на развитие жанра хоррора.

Не поленитесь, посмотрите, скажем, "Дурную славу" 1946 года - как там движется камера, о чем только она там зрителю не рассказывает!

Вечеринка в особняке, камера висит под потолком, обегает зал - а потом вдруг начинает приближаться к героине, которую играет Ингрид Бергман.

И в конце концов наезжает на ее руку, сжатую в кулак, - а в руке, оказывается, зажат ключ! Ключ от таинственного погреба, где стоит кувшин с урановой рудой, вокруг которого разгораются страсти.

А разве забудешь "Молодой и невинный", сложнейший кадр, когда в гигантской танцевальной зале, где герои искали и не могли найти преступника, его нашла камера - показав глаза вымазанного ваксой барабанщика джаз-банда, изображавшего негра. Глаза дергались, у музыканта был нервный тик: это и был убийца…

Оригинальных поворотов сюжета, деталей, технических ухищрений у Хичкока было столько, что не перечислишь в десятках книг - а о нем изданы их сотни, и в каждой отыскиваются все новые и новые подробности.

Фото: Natalia Voronova.
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И не стоит забывать, какая тогда была техника у кинематографистов: камеры представляли собой огромные металлические шкафы, каково их было двигать и не терять при этом фокус! Тот самый кадр из "Молодого и невинного" снимался два дня.

Хичкок - разработчик и мастер жанра психологического триллера, психологической истории, по его пятам идут, например, "бондовские" фильмы - оцените "Человека, который много знал", довоенный еще шпионский триллер, в котором доктор с супругой вырывают из лап бандитов своего сына.

Нарастание саспенса, движения, динамики в сериале про Джейсона Борна - это тоже отражение хичкоковских приемов из того же "Саботажника" с главным героем - человеком, бегущим от злых сил, давящих на него со всех сторон.

Мне с детства было интересно все загадочное, необычное, страшное. Я обожал Гоголя. Хичкока впервые увидел в 1995-м, но уже в первой моей картине 1991 года "Ночлег. Пятница", как мне говорили, показал что-то хичкоковское.

А потом случился "Змеиный источник", который многие называют российским фильмом ужасов: не знаю, хорошо это получилось для кино или нет, но я пробовал там решать многие сцены, рассказывать свои истории визуальными средствами - по-хичкоковски.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
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Мне кажется, что похожее влияние Хичкока испытывают и мой "Поклонник", и даже кино о войне "Звезда".

И стесняться мне нечего: на всех современных режиссеров, вне зависимости от того, в каком жанре они работают, повлиял Хичкок. Вплоть до Скорсезе.

Так что это весьма примитивно - считать этого мастера прародителем жанра фильмов ужаса.

У него не было ужаса - но было высокое напряжение.

А сам Хичкок фильм "Психо" называл, например, комедией: козырем режиссера было своеобразное, иезуитское чувство юмора. Недаром он в Лондоне закончил иезуитский колледж.

Александр Ф. Скляр, музыкант:

- Лично для меня Альфред Хичкок прежде всего - выдающийся мастер саморекламы, нынешние перфекционисты могут тут отойти и тихонько покурить в сторонке.

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Это ж надо создать такой образ самого себя: расслабленный ироничный взгляд, длинная сигара из угла рта - а на ней птица.

На публике Хичкок появлялся, правда, не с птицей на зажженной кубинской Montecristo, а в шляпе-котелке. И производил такой эффект, что на следующую встречу с ним приходило в два раза больше народу.

Остальное было делом техники - рассказать о новом фильме, пригласить зрителей и журналистов на премьеру.

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