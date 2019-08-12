Стрелок в норвежской мечети убил сестру и снимал происходящее на видео

21-летний Филипп Мансхаус, подозреваемый в стрельбе в верующих в норвежской мечети и в убийстве своей сводной сестры, в понедельник предстал перед судом с черными синяками под глазами и ранами на лице и шее. Адвокаты Мансхауса, который хранил молчание в зале суда, заявили, что их клиент не признает вину в предъявленных ему обвинениях. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг назвала попытку нападения "прямой атакой на норвежских мусульман".

Мансхаус был арестован в субботу после того, как он вошел в исламский центр Аль-Нур в Баеруме, пригороде Осло, и попытался открыть стрельбу. Он успел легко ранить одного человека, но через несколько секунд был повален на пол 65-летним прихожанином мечети. Верующие не стали устраивать самосуд и сдали его полиции. Имран Муштак, член правления мечети Аль-Нур, сказал телекомпании NRK, что более десяти человек молились в мечети всего за 10 минут до прибытия подозреваемого. Но к тому времени, когда началась стрельба, внутри оставалось только трое пожилых мужчин. Полиция сообщила, что подозреваемый размахивал оружием еще до входа в мечеть.

Сторона обвинения заявила, что злоумышленник снимал происходящее на видеокамеру, закрепленную на голове, и это предоставило следствию важные детали. Он заключен под стражу на четыре недели по подозрению в убийстве и нарушении антитеррористического законодательства. Ему запрещено писать письма, принимать посетителей и общаться с представителями средств массовой информации, отмечает CNN.

В ходе обыска дома подозреваемого было обнаружено тело его 17-летней сводной сестры.

Утром 12 августа норвежские СМИ распространили информацию о том, что подозреваемый был вдохновлен стрельбой в мечети новозеландского Крайстчерча в марте этого года, когда боевик убил 51 человека и массовым расстрелом, который произошел 3 августа в Эль-Пасо, штат Техас, в результате которого погибло 22 человека. При этом название мечети Осло схоже с той, на которую напал новозеландский стрелок.

Dagbladet, одна из крупнейших газет Норвегии, сообщила, что в день нападения Мансхаус написал в интернете, что его "выбрал" Сент Таррант, боевик из Крайстчерча.

Подозреваемый также выражал симпатии правым в интернете, год назад опубликовав пост в соцсетях поддержку Брейвика, норвежского правого экстремиста, который в 2011 году убил 77 человек. Однако по неизвестным причинам норвежская контрразведка не взяла его в разработку.

Андерс Беринг Брейвик отбывает 21-летний тюремный срок в одной из норвежских тюрем за террористическую атаку. Также Мансхаус хвалил таких деятелей, как Видкун Квислинг, лидер Норвегии во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны.