К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Стало известно, что в качестве тестовой такая система начнет работать в этом году в нескольких высших учебных заведениях страны. Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.

Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся. На основе этих данных будет решаться дальнейшая судьба студентов. В частности, их могут каким-то образом поощрить, рекомендовать дополнительные курсы, чаще спрашивать во время учебного процесса, вынести предупреждение о ненадлежащем поведении или даже отчислить из вуза.

Подобный подход позволит избежать проблем, связанных с предвзятостью преподавателей к конкретным учащимся, и может пойти на пользу студентам. Так, например, если в прошлом году из вузов были отчислены 16,5 процентов студентов, то, по мнению специалистов, участие в этом процессе искусственного интеллекта, снизит этот показатель до 10 процентов.

При этом подчеркивается, что советы, которые будет давать руководству вуза система, станут носить исключительно рекомендательный характер, а не являться руководством к действию. Как поступить со студентом будет решать деканат.