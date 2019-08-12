У Чалова диагностировали перелом носа

В понедельник нападающий ЦСКА Федор Чалов прошел медицинское обследование, по итогам которого врачи диагностировали у футболиста перелом костей носа с небольшим смещением. Об этом сообщается на сайте ЦСКА.

Чалов получил повреждение в самом конце матча против "Сочи", завершившегося со счетом 0:0. В штрафной площади сочинцев защитник Иван Миладинович в борьбе ударил Чалова локтем.

КДК РФС рассмотрит этот эпизод на своем заседании 14 августа.

ЦСКА также обнародовал характер травмы исландского полузащитника Арнора Сигурдссона, который получил повреждение еще в первом тайме матча против "Сочи". У игрока диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Сроки восстановления обоих футболистов не сообщаются.