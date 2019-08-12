Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.08.2019,  
11:28
Текст:  Руслан Мельников

Удар по аэродромам: "Кинжал" назвали ответом России на F-35

Военные эксперты считают, что новый российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" представляет серьезную опасность для американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как пишет Мilitary Watch Magazine, такими ракетами, способными доставить 500-килограммовую боеголовку к цели на расстоянии до 2000 километров со скоростью 10 Махов (более 12 тысяч километров в час), вооружены сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К. Кроме того компактный вариант "Кинжала" предполагается разместить на истребителях Су-57.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

В публикации отмечается, что эти ракеты высоко ценятся за точность и маневренность. Они считаются одним из самых грозных видов тактического вооружения в мире. При этом эксперты называют "Кинжал" ответом России на новейший боевой самолет НАТО F-35.

В материале такая точка зрения объясняется тем, что российская ракета способна нейтрализовать вражеские аэродромы в течение нескольких минут после начала конфликта и уничтожить или повредить самолеты противника на земле еще до их взлета. Кроме того, ракета также считается идеальным "убийцей авианосцев" из-за своих продвинутых противокорабельных возможностей. Таким образом под молниеносный удар "Кинжалов" могут попасть как F-35 на наземных аэродромах, так и его модификации, предназначенные для использования ВМС США.

"Низкая боевая готовность и высокие требования к техническому обслуживанию F-35 делают его особенно уязвимым для таких атак, поскольку самолет проводит на земле гораздо больше времени, чем другие истребители, такие как более старый F-16", - объясняет автор публикации.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: AP
Назван срок завершения поставок Турции С-400 "Триумф" 12:00
Компания "Сухой" модернизирует бомбардировщик Су-34 08.08.2019
СМИ: Ударный "Охотник" совершит еще несколько полетов в 2019 году 08.08.2019
ракеты
В центре Курска установят ядерную ракету 07.08.2019
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет "Гром" 05.08.2019
истребители
Истребители Су-30 с новыми двигателями отправят на запад России 05.08.2019
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США 31.07.2019