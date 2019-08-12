В Чехии считают угрозой дефицит пресной воды

Над территорией Чехии прошумели грозы, с неба на землю обрушились потоки воды. Возможно, это стало здесь самой позитивной новостью за последние месяцы.

Дело в том, что вот уже пять лет государство в центре Европы страдает от засухи. Количество осадков неуклонно снижается, а именно дожди здесь - главный источник пополнения водоемов, возобновления запасов грунтовых вод. Реки, водохранилища, озера и пруды пересыхают, некоторые из них обмелели наполовину. Гибнет рыба, а леса массово поражает жук-короед. Недавние опросы общественного мнения показали, что жители Чехии считают опасность дефицита пресной воды такой же угрозой для себя, как возможное нашествие нежелательных мигрантов. Однако беженцы из проблемных стран пока обходят регион стороной, будучи осведомленными о том, что им здесь не рады и никаких коврижек не дадут, а вот глобальное потепление сказывается на Чехии по полной.

Правительство, всерьез озаботившись этой проблемой, еще несколько лет назад приступило к комплексному изучению водных ресурсов, выработке мер, которые будут призваны "утолить жажду". Геологическая служба занялась поиском новых подземных источников. Министерства сельского хозяйства и окружающей среды инициировали поправку к Закону о воде, которая предусматривает действия государственных органов в условиях обострения водного дефицита. В частности, устанавливает приоритетные объекты при распределении воды, в числе которых больницы, электростанции, детские учреждения.

Надо сказать, что местное законодательство и раньше было довольно строгим в этом отношении. Счетчики воды установлены в каждом доме, каждой квартире, каждом учреждении. Тарифы растут. Поэтому чехи стараются очень экономно расходовать воду. Здесь нигде не увидишь утечек в сантехнике, а краны в общественных заведениях при мытье рук отпускают ровно столько влаги, сколько требуется по норме.

Программа "Дождевая вода" в Чехии приучает граждан экономить влагу

Теперь пошли еще дальше: объявлена дотационная программа "Дождевая вода", цель которой приучить граждан к еще большей экономии, для чего им предлагается собирать в специальные емкости осадки, а воду после умывания или после стирки использовать для смыва в туалете. Уже сейчас в этой программе задействованы более десяти тысяч домовладений. А каждый участник акции, по заверению газеты "Млада фронта днес", сможет получить от государства дотацию примерно в две с половиной тысячи евро.