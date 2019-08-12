В чешском ресторане стали штрафовать за недоеденный обед

В одном из ресторанов в чешском поселке Добромержице администрация начала штрафовать клиентов за недоеденный обед. Ресторан работает по принципу "шведского стола" - "ешь, сколько хочешь". И руководство решило наказывать клиентов "кроной" за "расточительное отношение к еде", сообщает издание Vinegret.cz.

Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогатый: в меню представлено только несколько видов мяса и гарниров. При этом клиенты платят 97 крон (275 рублей) за вход и могут есть все, что угодно в неограниченном количестве. После окончания приема пищи клиент должен отнести на кухню тарелку и, если на ней что-нибудь останется, то его попросят оплатить 50 крон (около 140 рублей). Правило действует уже несколько месяцев.

Администрация предупреждает о новых правилах на нескольких табличках, размещенных у входа в ресторан и в самом зале. Если клиент откажется платить штраф за недоеденную пищу, охранник ресторана переписывает его паспортные данные, а заведение может добиваться выплаты через суд.

Представители чешской торговой инспекции не нашли в новой практике нарушений закона. В инспекции отметили, что администрация ресторана "в наглядной и доступной форме" информирует потребителей о действующих правилах. А значит, ставит их перед выбором - пользоваться ли услугами ресторана или нет.

В целом местные жители заведение хвалят. Они говорят, что в соседних ресторанах порции еды ограничены, а стоимость обеда превышает 100 крон.

"Пятьдесят крон - мне кажется, это адекватная сумма. На сегодняшний день под выплату штрафа попали около десяти человек. Но не думайте, что мы штрафуем людей за каждый недоеденный кусочек. Если кто-то оставляет на тарелке немного картошки или кнедлик, конечно, мы не обращаем на это внимание", - сказал владелец ресторана Роман Воржишек.

По его словам, один из оштрафованных клиентов ресторана очень сильно ругался, утверждая, что еда была ужасной, поэтому он не смог ее доесть. "Я попробовал блюдо сам, было вкусно. В итоге клиент заплатил 50 крон и, к моему огромному удивлению, на следующий день пришел снова", - добавил Воржишек.