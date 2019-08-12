Новости

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса 08:50
Осака вернулась на первое место рейтинга WTA 08:44
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая 08:38
АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada, Renault и Datsun 08:37
В чешском ресторане стали штрафовать за недоеденный обед 08:23
В Хабаровском крае назначен новый председатель правительства 08:17
Воздух в столице России прогреется до летних значений 08:09
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса 07:50
Медведи-каннибалы перекрыли туристическую тропу на Камчатке 07:29
Названа основная причина развития рака головы и шеи 07:11
Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 44 06:53
Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA 06:44
Американцы отправят на МКС своего робота 06:16
На авиашоу в Колумбии погибли двое военных 05:43
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 05:37
В Приморье эвакуировали отрезанных водой от "большой земли" туристов 05:30
Самая пожилая пара Великобритании отметила 80-летие со дня свадьбы 04:59
В Якутии при обрушении горной породы на руднике погиб рабочий 04:53
Елизавету II разочаровали британские политики 04:38
В США ущерб от ударов стихии составил 1,2 миллиарда долларов за полгода 04:13
МИД Ирана: США напрасно ждут звонка из Тегерана 03:12
Советник Трампа сообщила о его настрое на диалог с Ким Чен Ыном 02:49
В Мексике неизвестные застрелили восемь посетителей бильярдной 02:17
СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35 01:41
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
12.08.2019 08:23
Рубрика: В мире

В чешском ресторане стали штрафовать за недоеденный обед

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В одном из ресторанов в чешском поселке Добромержице администрация начала штрафовать клиентов за недоеденный обед. Ресторан работает по принципу "шведского стола" - "ешь, сколько хочешь". И руководство решило наказывать клиентов "кроной" за "расточительное отношение к еде", сообщает издание Vinegret.cz.

Фото: twitter.com
В США ресторан приобрел популярность благодаря необычному пункту в меню

Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогатый: в меню представлено только несколько видов мяса и гарниров. При этом клиенты платят 97 крон (275 рублей) за вход и могут есть все, что угодно в неограниченном количестве. После окончания приема пищи клиент должен отнести на кухню тарелку и, если на ней что-нибудь останется, то его попросят оплатить 50 крон (около 140 рублей). Правило действует уже несколько месяцев.

Администрация предупреждает о новых правилах на нескольких табличках, размещенных у входа в ресторан и в самом зале. Если клиент откажется платить штраф за недоеденную пищу, охранник ресторана переписывает его паспортные данные, а заведение может добиваться выплаты через суд.

Представители чешской торговой инспекции не нашли в новой практике нарушений закона. В инспекции отметили, что администрация ресторана "в наглядной и доступной форме" информирует потребителей о действующих правилах. А значит, ставит их перед выбором - пользоваться ли услугами ресторана или нет.

В целом местные жители заведение хвалят. Они говорят, что в соседних ресторанах порции еды ограничены, а стоимость обеда превышает 100 крон.

Фото: Сергей Михеев
В ресторанах может появиться платное бронирование столов

"Пятьдесят крон - мне кажется, это адекватная сумма. На сегодняшний день под выплату штрафа попали около десяти человек. Но не думайте, что мы штрафуем людей за каждый недоеденный кусочек. Если кто-то оставляет на тарелке немного картошки или кнедлик, конечно, мы не обращаем на это внимание", - сказал владелец ресторана Роман Воржишек.

По его словам, один из оштрафованных клиентов ресторана очень сильно ругался, утверждая, что еда была ужасной, поэтому он не смог ее доесть. "Я попробовал блюдо сам, было вкусно. В итоге клиент заплатил 50 крон и, к моему огромному удивлению, на следующий день пришел снова", - добавил Воржишек.

В мире Европа Чехия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35
МИД Ирана: США напрасно ждут звонка из Тегерана
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube