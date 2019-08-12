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12.08.2019 12:49
Рубрика: Культура

В Эфиопии установят памятник Пушкину высотой более пяти метров

Текст: Елена Демина

В столице Эфиопии в скором времени будет установлен памятник Александру Пушкину. Новый монумент станет уже вторым "пушкинским" местом в городе Аддис-Абеба и станет олицетворением дружбы народов.

Фото: Марина Волосевич
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О планах по созданию еще одного большого памятника поэту рассказал посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.  "Этим проектом занимается команда скульпторов, ученых, историков из Эфиопии и России", - приводит его слова агентство РИА Новости.

Один из авторов монумента - скульптор Алексей Чебаненко. Член Союза художников России и ЮНЕСКО, член Студии военных художников Минобороны России имени Грекова подчеркнул, что речь идет о бронзовой скульптуре общей высотой пять - пять с половиной метров, сама же фигура Пушкина в полный рост будет высотой три метра. При этом на гранитном постаменте поэт будет не один: компанию ему составит его прадед - Абрам Ганнибал, который, как известно, был африканского происхождения.

Как уточняет скульптор, проект уже утвержден и сейчас проходит процедуру согласования места расположения. По предварительным планам, памятник установят на площади в центре столицы. На создание скульптуры ориентировочно потребуется от трех месяцев до полугода.

Культура Литература В мире Африка Эфиопия Александр Пушкин
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