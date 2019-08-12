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12.08.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Текст: Ольга Игнатова
То, что осень не за горами, могут почувствовать в ближайшие дни жители Архангельской области, республик Коми и Карелия.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, там ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. Особенно это касается севера Архангельской области и восточных районов Карелии. Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Впрочем, такая погода простояла почти весь июль и в Москве. И только предстоящая неделя обещает порадовать уставших от непривычного северного лета москвичей.

Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет

В понедельник в столичном регионе 22 градуса тепла, 13 августа днем - 23-25 градусов, 14 августа - до +26 градусов, 15 августа - 19-24 выше нуля. В пятницу, 16 августа, облачно с прояснениями и до 23 градусов тепла.

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов. Ночи тоже не будут холодными: преимущественная температура плюс 15-17 градусов.

Неустойчивой в начале недели обещает быть погода на юге России. В Ростовской области, в частности, в понедельник 29 градусов, к середине недели жара усилится до +35, а к выходным снова спадет - до +28. В Краснодарском крае примерно такая же картина, только к четвергу ожидается усиление жары до +36 градусов. В Сочи всю неделю в пределах 30.

На популярных курортах Крыма также можно хорошо погреться, но только соблюдая меры предосторожности - прячась в тень в самые жаркие полуденные часы, когда на солнце воздух будет прогреваться до плюс 30-33 градусов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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На южном Урале - в Челябинской области - после 30-градусной жары температура войдет в привычную летнюю норму, днем там преимущественно 23-25 градусов.

На юге Западной Сибири - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае, примерно такая же летняя погода, как и на южном Урале.

Не прекращаются сильные дожди в Приморье. Ночью и днем 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края может выпасть от 15 до 50 мм осадков.

На остальной территории края и во Владивостоке наиболее вероятны умеренные, местами сильные дожди (15-35 мм за 12 часов и менее). В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13-18 м/с. Наиболее паводкоопасные районы - Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский и Анучинский.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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