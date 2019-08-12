В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

Он пояснил, что в законодательстве нет понятия "аптечная сеть", поэтому на них не распространяются ограничения, вводимые для торговых сетей. Между тем в России действуют не только сети, но и ассоциации аптечных сетей. По экспертным оценкам, в 2018 году более 50% лекарств было продано через 10 аптечных сетей.

По словам Андрея Исаева, крупные продавцы лекарств "используют преимущества своего монопольного положения по отношению к производителям". "Это бонусы, которые они взимают за то, что просто кладут лекарства на полки, дополнительные деньги в виде проведения маркетинговых акций по продвижению лекарств, деньги на обучение персонала по продаже конкретного лекарства", - пояснил депутат. Кроме того, сети заинтересованы в продвижении дорогих препаратов, добавил он.

В Госдуме предлагают законодательно ограничить размеры бонусов, которые могут брать аптечные сети. Кроме того, их обяжут советовать разные по ценовому сегменту лекарства с одним и тем же действующим веществом, если они есть на рынке.

"Мы договорились, что эти инициативы будут готовы к сентябрю в виде уже готовых законопроектов, после этого соберем круглый стол или парламентские слушания, где подробно их обсудим, и уже в осеннюю сессию хотим начать процесс их принятия", - сообщил Андрей Исаев.

Вводить же фиксированные наценки на лекарства пока не планируется, рассказал он, добавив, что это сложный и дискуссионный вопрос, который нуждается в дополнительном обсуждении. Парламентарий пояснил, что есть значительное количество лекарств, которые уже имеют фиксированную как цену, так и наценку, а также входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.