В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

Новости

Врач рассказала, почему надо навсегда забыть об огуречных масках 15:20
Детский омбудсмен взял под контроль дело о поджоге девочки в Кузбассе 15:17
Число жертв аварии с автобусом под Рязанью выросло до семи 15:16
Коллекцию Сергея Щукина покажут в московском метро 15:14
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году 15:13
РАН может стать площадкой проекта "Субботы московского школьника" 15:11
Ученые признали Оззи Осборна мутантом 15:10
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit 15:05
На Ставрополье в колодце обнаружили тело мальчика 15:05
Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница поступила в петербургский вуз 15:04
Geely Atlas получил систему "Яндекс.Авто" с круговым обзором 15:03
В Башкирии три человека погибли в ДТП 15:01
Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России 14:57
"Мосгаз" обновил системы газоснабжения в 40 тысяч квартир 14:55
На Камчатке в кабине летящего самолета треснуло лобовое стекло 14:55
В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта 14:55
Tesla расследует причины ДТП со своим электромобилем в Москве 14:51
Малком опроверг слухи об уходе из "Зенита" 14:50
Житель Ленобласти выстрелил соседу в голову 14:50
Даниил Квят не получил место второго пилота "Ред Булла" 14:48
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России 14:46
Новый фильм Тарантино стал лидером российского проката 14:45
Приостановлено членство мэра Туапсе в партии "Единая России" 14:41
Более 1,3 тысячи саратовцев заболели мышиной лихорадкой 14:38
Грузинский телеканал "Рустави 2" выставлен на продажу 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 13:47
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

Текст: Галина Мисливская
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Он пояснил, что в законодательстве нет понятия "аптечная сеть", поэтому на них не распространяются ограничения, вводимые для торговых сетей. Между тем в России действуют не только сети, но и ассоциации аптечных сетей. По экспертным оценкам, в 2018 году более 50% лекарств было продано через 10 аптечных сетей.

По словам Андрея Исаева, крупные продавцы лекарств "используют преимущества своего монопольного положения по отношению к производителям". "Это бонусы, которые они взимают за то, что просто кладут лекарства на полки, дополнительные деньги в виде проведения маркетинговых акций по продвижению лекарств, деньги на обучение персонала по продаже конкретного лекарства", - пояснил депутат. Кроме того, сети заинтересованы в продвижении дорогих препаратов, добавил он.

Фото: photoxpress
Зачем нужно читать инструкцию к каждому лекарству

В Госдуме предлагают законодательно ограничить размеры бонусов, которые могут брать аптечные сети. Кроме того, их обяжут советовать разные по ценовому сегменту лекарства с одним и тем же действующим веществом, если они есть на рынке.

"Мы договорились, что эти инициативы будут готовы к сентябрю в виде уже готовых законопроектов, после этого соберем круглый стол или парламентские слушания, где подробно их обсудим, и уже в осеннюю сессию хотим начать процесс их принятия", - сообщил Андрей Исаев.

Вводить же фиксированные наценки на лекарства пока не планируется, рассказал он, добавив, что это сложный и дискуссионный вопрос, который нуждается в дополнительном обсуждении. Парламентарий пояснил, что есть значительное количество лекарств, которые уже имеют фиксированную как цену, так и наценку, а также входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России
МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса