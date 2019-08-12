В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году

Правительство Грузии посчитало примерные убытки туристического сектора, которые страна понесла за этот сезон. По словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе, чьи слова приводятся пресс-службой правительства, потери этого сектора грузинской экономики на июль 2019 года уже превысили 60 миллионов долларов. Бахтадзе сделал это заявление во время торжеств, посвященных Дидгорской битве.

При этом он отметил, что в Аджарии динамика в этом году была обратная, и ответственные грузинские ведомства отметили 40% рост притока туристов. "У меня есть все основания, чтобы заявить, что предпринятые нами шаги непременно приведут к восстановлению предыдущих показателей и приведут к их росту", заявил он журналистам.

Бахтадзе также отметил, что в правительстве разработано две программы, нацеленные на поддержку малого и среднего бизнеса, занятого в туристической сфере. Этого, по его мнению, будет достаточно для того, чтобы справится с проблемами, с которыми страна столкнулась в этом году.