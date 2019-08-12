В Киеве рассказали о главных болевых точках экономики Украины

Прекращение иностранной финансовой поддержки и миграция трудоспособного населения за рубеж способны привести к серьезным проблемам в экономике Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала PolitWera высказал Сергей Саливон, являющийся директором департамента экономической политики Федерации работодателей Украины.

Саливон отмечает, что на данный момент ситуация не критическая, но это лишь вопрос времени. По его мнению, те, кто уезжает из Украины за заработком за рубеж, рано или поздно там оседают вместе с семьями. Это, соответственно, ведет к тому, что у них отпадет необходимость пересылать деньги на Украину. "Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс", - считает Саливон.

Другой проблемой он обозначил зависимость украинской экономики от внешнего финансирования, являющегося, по сути, одним из ключевых гарантов ее стабильности. "Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктурировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее", - отметил Саливон.