В Кремле сообщили о переносе саммита Россия - Азербайджан - Иран

Встреча на высшем уровне - президентов России, Азербайджана и Ирана - перенесена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам", - сказал Песков.

Впервые такая встреча прошла летом 2016 года в Баку: лидеры обсудили экономические проекты и вопросы региональной безопасности, а затем приняли декларацию. Следующая трехсторонняя беседа на высшем уровне состоялась 1 ноября 2017 года в Тегеране, и тогда речь шла о взаимодействии в энергетике, сирийском урегулировании и сотрудничестве на Каспии.