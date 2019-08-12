В Мексике неизвестные застрелили восемь посетителей бильярдной

Группа вооруженных людей атаковала в ночь на воскресенье бильярдную в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато). Нападавшие открыли огонь по людям, собравшимся в развлекательном заведении.

В результате погибли восемь человек, еще трое получили ранения, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Sin Embargo. Примечательно, что рядом с местом происшествия расположено местное подразделение министерства общественной безопасности Ирапуато.

Отмечается, что чуть ранее в этом же штате шесть человек были убиты в результате столкновения преступной группы с бойцами нацгвардии Мексики. В итоге были застрелены пять преступников, погиб один гвардеец.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В прошлом году было зафиксировано рекордное число убийств - более 33,3 тысячи.