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В обычных наушниках и колонках нашли серьезную опасность

12.08.2019,  
14:56
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Беспроводные наушники и колонки могут стать опасным "звуковым оружием" из-за действий хакеров. Информацию об этом распространил эксперт в области информационной безопасности Мэтт Викси.

Как пишет BBC, в ходе исследования Викси пришел к выводу, что с помощью программного обеспечения, локально сканирующего Wi-Fi и Bluetooth, злоумышленники могут подключаться к различным устройствам, оснащенным динамиками, и выводить на них звук.

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Среди таких устройств могут быть как наушники с колонками, так и смартфоны, ноутбуки и другие устройства. Некоторые атаки можно производить удаленно, некоторые - находясь поблизости от взламываемых девайсов, рассказал Мэтт Викси.

Через динамики наушников и колонок можно воспроизводить низкочастотные или, наоборот, высокочастотные звуки, вызывающие головную боль, дезориентацию и способные привести к серьезным проблемам со слухом, утверждает эксперт. Кроме того, слишком сильный уровень громкости может вывести из строя или повредить и сами устройства.

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