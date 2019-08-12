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Рубрика: Экономика

В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию

Текст: Марина Гусенко
Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

По закону о страховых пенсиях, в него включаются только те периоды, во время которых платятся взносы в ПФР, и именно они учитываются в дальнейшем при назначении пенсии.

Об этом рассказали "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).

"Следует отметить, что в случае, если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой деятельностью, то время такой работы может быть учтено при исчислении страхового стажа. При этом доказательством факта нахождения в трудовых отношениях с организацией могут являться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения", - уточнили в ПФР.

Фото: istock
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Кроме того, необходимо документально подтвердить факт получения в указанный период зарплаты, с которой до первого января 1991 года начислялись взносы на государственное социальное страхование.

Что касается "ученичества", то 198 статья Трудового кодекса устанавливает, что работодатель имеет право заключать с человеком, ищущим работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником - ученический договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы. Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ). А значит, и время ученичества не засчитывается в страховой стаж, а значит, и при начислении страховой пенсии.

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