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12.08.2019 10:23
Рубрика: Экономика

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

Текст: Елена Березина
Пенсионный фонд России (ПФР) следит за ситуацией с переходом граждан в другие фонды. В частности, ежемесячно отправляет данные по ходу переходной кампании и аналитику по ней в Банк России. Об этом рассказала глава ПФР Антон Дроздов в интервью "Коммерсанту".
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По мнению Дроздова, нужно работать с гражданами, предупреждать их о потенциальных потерях при досрочной смене страховщика.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Мы считаем, что это задача не только Пенсионного фонда, но и НПФ, которые в соответствии с законодательством являются равноправными страховщиками по обязательному пенсионному страхованию, - отметил он. - У нас по этому вопросу было совещание в ЦБ: пригласили все НПФ, которым было предложено взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о том, что, в случае подачи досрочного заявления до истечения пятилетнего периода, у застрахованных лиц идет потеря инвестиционного дохода. Это правильно и для рынка, поскольку имидж системы НПФ страдает из-за потерь граждан. Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие".

Сам ПФР договорился с ЦБ ежемесячно мониторить ситуацию. Кроме того, есть предложение отменить для НПФ возможность пользоваться услугами посредников при заключении новых договоров, есть предложение исключить норму о потере инвестиционного дохода при переходе раньше пяти лет, сообщил он. "У нас есть на этот счет поручение президента о законодательном урегулировании этого вопроса при необходимости. Поэтому мы пока наблюдаем, но по результатам мониторинга к сентябрю будут подготовлены окончательные предложения", - подчеркнул глава ПФР.

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