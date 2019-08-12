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12.08.2019 16:22
Рубрика: В мире

В Швейцарии сотни троллейбусов создают риск загрязнения окружающей среды

Текст: Юрий Когалов

В швейцарском местечке Мудон скопились сотни троллейбусов и автобусов, значительная часть из них стоит под открытым небом, что вызывает недовольство как властей, так и жителей окрестностей. Все эти транспортные средства принадлежат ассоциации "РетроБус" и должны были превратиться в экспонаты музея еще несколько лет назад, однако этого до сих пор не произошло. И теперь чиновники требуют решить вопрос с кратчайшие сроки, либо реализовав первоначальные планы, либо отправив хотя быть часть машин на металлолом.

Эта история началась почти 20 лет назад, когда по инициативе Анри-Давида Филиппа была создана ассоциация "РетроБус". В то время в Швейцарии был принят запрет на использование старых троллейбусов и автобусов, и ставшая не нужной транспортным компаниям техника удачно нашла пристанище на складе так вовремя появившейся организации. Затем "РетроБус" начала приобретать по смешным ценам другие образцы общественного транспорта. Некоторые из них оказались уникальными, например, автомобиль, боровшийся с наледью на линиях электропередач. Часть машин была найдена в лесу или на свалке, один автобус даже служил на протяжении 25 лет пасекой.

Фото: www.youtube.com/user/epflnews
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Первоначально ассоциация располагалась в Лозанне, но когда стало не хватать места для новых троллейбусов и автобусов, она переехала в местечко Мудон в регионе Бруа. По словам местных чиновников, "это была команда, увлеченная историей общественного транспорта, намеревавшаяся создать что-то вроде живого музея", они не просили денег из городского бюджета, а потому им было дано разрешение на переезд. К тому же власти Мудона надеялись, что "РетроБус" поможет в развитии города, привлечет туристов и поспособствует созданию рабочих мест. Ожидания до сих пор не оправдались. Правда, стоит отметить, что в ассоциации предлагали запустить автобусную линию в городе, на которой использовались бы исторические образцы, но этот проект так и не получил одобрения чиновников.

Между тем техники становилось все больше, в одном ангаре она уже не умещалась, появился второй, третий, сегодня строится четвертый. Автобусы и троллейбусы занимают все свободное пространство вокруг уже имеющихся трех строений. Интересно, что все они в рабочем состоянии, ассоциация периодически запускает двигатели для проверки. И это одна из причин недовольства местных жителей. Экологи также обращают внимание на то, что батареи стоящих на улице машин могут взорваться на морозе, а дожди смывают смазку, которой густо покрыты рамы, к тому же техника стоит так плотно, что в случае возгорания пожарные столкнутся с серьезными трудностями. Все это "бросает тень на имидж города, создает риск серьезного загрязнения окружающей среды", отмечают чиновники.

В ассоциации заверяют, что с окончанием строительства четвертого ангара (по планам - в начале 2020 года) первоначальный проект создания музея будет реализован. По словам Анри-Давида Филиппа, им удалось собрать более 200 образцов, которые "представляют собой историю швейцарского общественного транспорта с 1930 по 2000 год".

В мире Европа Швейцария
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