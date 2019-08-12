В смартфонах Xiaomi нашли скрытую возможность

В одной из версий прошивки MIUI 9.8.10, которая предназначена для смартфонов Xiaomi и в настоящее время проходит тестирование, найдена функция максимального энергосбережения, пишет ITHome.
При активации этого режима в смартфоне активируется темная тема, при этом отключается работа приложений в фоновом режиме, перестает работает вибромотор, деактивируется GPS и другие "прожорливые" модули.
Пользователю же остается доступны только телефон, список контактовый, SMS и китайский мессенджер WeChat. В режиме "supersaver" смартфон, по словам одного из тестировщиков, способен работать более 33 часов от батареи, заряженной всего на 10 процентов.
Xiaomi incluye el “Modo Super ahorro de Energía” en su MIUI 9.8.10 https://t.co/oyKPWS8BnC pic.twitter.com/RmhlCPtpws— TransMedia.cl (@transmediachile) August 12, 2019