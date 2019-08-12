В смартфонах Xiaomi нашли скрытую возможность

В одной из версий прошивки MIUI 9.8.10, которая предназначена для смартфонов Xiaomi и в настоящее время проходит тестирование, найдена функция максимального энергосбережения, пишет ITHome.

При активации этого режима в смартфоне активируется темная тема, при этом отключается работа приложений в фоновом режиме, перестает работает вибромотор, деактивируется GPS и другие "прожорливые" модули.

Пользователю же остается доступны только телефон, список контактовый, SMS и китайский мессенджер WeChat. В режиме "supersaver" смартфон, по словам одного из тестировщиков, способен работать более 33 часов от батареи, заряженной всего на 10 процентов.